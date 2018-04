Rintaansa iskun saanut nainen Turun joukkopuukotuksesta: Todelliset taistelijat istuvat täällä salissa

Oikeus kuuli Turun joukkopuukotuksesta tiistaina naista, joka sai veitseniskun rintaansa. Nainen esitti puheenvuoronsa lopuksi osanoton erityisesti kuolonuhreille.

– Elokuun 18. päivä muutti meidän kaikkien uhrien elämää lopullisesti, nainen sanoi.

Hän puhutteli myös syytettyä, joka ei tänään saapunut oikeussaliksi muutettuun vankilan auditorioon. Nainen sanoi, että syytetty epäonnistui yrityksessään olla suuri taistelija.

– Kuten nähdään, todelliset taistelijat istuvat täällä salissa.

Viime elokuun tapahtumista nainen kertoi, että luuli puukottajan pakenevan jotain. Katseet kohtasivat hänen mukaansa iskuhetkellä.

– En nähnyt hänellä puukkoa tai veistä, joten ajattelin, että hän juoksi pakoon. Mutta ohi mennessään hän oli iskenyt minua vasempaan rintaan. En tekohetkellä ymmärtänyt tulleeni puukotetuksi.

Nainen jatkoi matkaansa. Kun hän näki toisen naisuhrin makaavan maassa, hän alkoi hahmottaa myös oman kipunsa syytä.

– Kun katsoin puseroani, näin verta. Olin kävellyt muutamia kymmeniä metrejä siitä, missä teko oli tapahtunut. Olin ilmeisesti sokissa.

Nainen kuvaili vaikutelmiaan syytetystä.

– Silmät olivat tosi kylmät. Minusta tuntui, että hän ei halunnut tuntea mitään. Hän oli kylmäverisen oloinen nuorehko mies, nainen kuvaili.

Aamun aluksi oikeus kuuli toista naista, joka joutui useiden veitseniskujen kohteeksi työntäessään lastenrattaita.

Syyttäjä vaatii Abderrahman Bouananelle rangaistusta kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja kahdeksasta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhan yrityksestä.

Puolustus on myöntänyt teot tappoina ja tapon yrityksinä. Bouanane on myös kertonut poliisin kuulusteluissa, että oli omasta mielestään paikalla toteuttamassa terroritekoa. Puolustus on kuitenkin kiistänyt, että teot olisi tehty terroristisessa tarkoituksessa lain tarkoittamalla tavalla.