Rinteen ja Löfvenin keskusteluissa esillä EU:n huippuvirat – Rinne kehui suomalaisia EKP:n johtoon, mutta Ruotsin tukea ei pyydetty

Pääministeri Antti Rinne (sd.) tapasi tiistaina virassaan ensimmäistä kertaa Ruotsin pääministerin Stefan Löfvenin. Tukholmassa pidetyn tapaamisen keskiöön nousivat Euroopan unionia koskevat aiheet.

Myös niin sanotuista huippuviroista keskusteltiin. Rinne kertoi STT:lle, että molemmissa maissa tiedetään, että kaikki on nimitysten suhteen vielä auki. Pääministerit kokoontuvat Eurooppa-neuvoston kokoukseen torstaina Brysseliin.

– Voi hyvin olla, että loppuviikosta ei tule vielä ratkaisua näissä asioissa, Rinne sanoi.

Aiemmin tiedotustilaisuudessa myös Löfven sanoi olevan epävarmaa, saavutetaanko nimityksistä sopu EU-maiden kesken kesäkuun aikana.

Löfven huomautti, että viiden huippuviran täyttäminen on palapeli, jossa tulee huomioida eri puolueiden ja sukupuolten edustus sekä maantieteellinen tasapaino. Huippuvirkoja ovat muun muassa komission puheenjohtajan, ulkosuhteiden korkean edustajan ja Euroopan keskuspankin (EKP) pääjohtajan tehtävä.

Suomesta EKP:n johtoon on pidetty esillä Suomen Pankin entistä pääjohtajaa Erkki Liikasta sekä nykyistä pääjohtajaa Olli Rehniä.

Rinteen mukaan pohjoismaiset ehdokkaat huippuvirkoihin eivät nousseet keskusteluissa esille. Hän kuitenkin mainitsi Löfvenille, että Suomesta on kaksi hyvää ehdokasta EKP:n johtoon.

– Hän totesi, että näin on. Ei keskusteluissa menty kuitenkaan niin syvälle, että olisi tukea pyydetty tai luvattukaan, Rinne sanoi.

Puolustusyhteistyötä viedään eteenpäin

Hävittäjähankinnat eivät nousseet esille tiedotustilaisuudessa. Rinne kertoi myöhemmin STT:lle, ettei hävittäjistä "puhuttu sanaakaan".

– Puolustusyhteistyöstä kyllä, mutta ei hävittäjähankinnoista.

Puolustusyhteistyöstä pääministerit totesivat toisilleen, että se on kehittynyt hyvään suuntaan. Rinteen mukaan molemmat maat ovat valmiita viemään yhteistyötä eteenpäin.

– Siitä on molemmille hyötyä, että kaksi sotilasliittoutumatonta maata tekee yhteistyötä ja huolehtii siitä, että Itämeren alue on meidän osaltamme hyvin hoidettu ja turvallinen alue. Sillä on merkitystä globaalistikin.

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että puolustusyhteistyötä syvennetään Ruotsin kanssa. Rinteen mukaan käytännössä se voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että suomalaiset harjoittelevat tulevaisuudessa entistä useammin ruotsalaisten kanssa Ruotsin maaperällä.

– Lövfen totesi omassa puheenvuorossaan, että Ruotsissa on valmisteilla lainsäädäntö, joka mahdollistaa entistä paremmin muiden maiden tulla heidän maaperälleen harjoittelemaan.

Itämeren suojelua ja Syyriaa sivuttiin

Rinne kertoi, että myös Itämeren suojelusta keskusteltiin. Rinne esitteli Löfvenille ajatuksensa Itämeren reuna-alueiden maille järjestettävästä kansainvälisestä konferenssista, jossa pohdittaisiin Itämeren tilan nopeaa korjausta. Tärkeimpänä kohteena Rinne mainitsi veden laadun.

– Löfven tuki tätä ideaa, kuten myös Jüri Ratas tuki Viron puolella. Olisi hyödyllistä ottaa myös Venäjä mukaan tähän keskusteluun.

Tiedotustilaisuudessa pääministerit kommentoivat kysyttäessä myös Syyrian kriisin hoitoa. Suomen ja Ruotsin kansalaisia on maassa niin sanotuilla Isis-leireillä. Löfvenin mukaan tilanteeseen liittyy moniulotteisia ongelmia.

– Ensimmäinen on lapset. He ovat tilanteeseen syyttömiä, mutta ratkaisut eivät tältäkään osin ole helppoja. Toinen on kysymys tuomioistuimista, siitä miten alueella tehdyistä rikoksista pitäisi tuomita, Löfven sanoi.

Rinteen mukaan Suomi tukee Ruotsin aloitetta kansainvälisen tuomioistuimen perustamisesta rikosten käsittelyyn.

Muista aiheista pääministerien keskusteluissa nousivat esiin muun muassa Suomen puheenjohtajuuskausi Euroopan unionissa ja ilmastonmuutoksen torjunta.