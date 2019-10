Rinteen mukaan Britannia todella yrittää saada brexit-sopimusta

Pääministeri Antti Rinteen (sd.) mukaan EU-komissio ja Britannia ovat käyneet viikonlopun aikana rakentavia keskusteluita ja myös tiistaina Britannialta on tullut uusia esityksiä suljettujen ovien takana.

Rinteen mukaan viesti on kuitenkin ollut se, että esitykset eivät ole olleet riittäviä backstopin muuttamiseksi siten, että se kunnioittaisi pitkänperjantain sopimusta ja varmistaisi moitteettomasti toimivat sisämarkkinat. Backstopilla tarkoitetaan erosopimuksen kohtaa, jolla pyritään takaamaan, että Irlannin ja Pohjois-Irlannin välinen raja pysyisi avoimena kaikissa tilanteissa.

– Todella toivon, että tässä löydetään sellainen kokonaisuus, että voidaan välttää kova brexit, Rinne sanoi tiedotustilaisuudessa eduskunnassa.

Rinteen brexit-lausunnot ovat aiheuttaneet aiemmin hämmennystä. Rinteen maanantainen lausunto siitä, ettei sopua ole käytännössä mahdollista saada ennen huippukokousta, sai kansainvälisestikin laajaa huomiota. Rinne ei tiistaina suoraan vastannut siihen, onko sopu mahdollista saada tällä viikolla. Rinne sanoi, että asiaa on vaikeaa spekuloida eikä hän ole ennustaja.

– Sanon näin, että nyt minulla on ensimmäisen kerran tämän prosessin aikana tunne, että Britannia todella yrittää tässä, hän sanoi.

Rinne kertoi kysyneensä Britannian pääministeriltä Boris Johnsonilta lauantaina, että onko tämä tosissaan hakemassa sopua, joka voisi johtaa aidosti tuloksiin. Rinteen mukaan Johnson oli vakuuttanut, että näin on ja Britannia on sen Rinteen mukaan myös osoittanut.

Rinne väläytti mahdollisuutta pakotteisiin Syyrian tilanteen ratkaisemiseksi

Tiedotustilaisuudessa puhunut Rinne sanoi, että EU:n huippukokouksessa nousee brexitin lisäksi esille myös Turkin ja Syyrian tilanne.

Rinne painotti paperista lukien kahteen kertaan, että Suomen näkökulmasta on tärkeää, että EU:n reaktio Turkkiin on tasapainoinen ja kaikki vaikutukset otetaan huomioon päätöksenteossa. Rinteen mukaan on myös varmistettava, että EU:n ja Turkin muuttoliikeyhteistyö jatkuu myös tulevaisuudessa.

– Mutta samalla pitää olla täysin selvillä se, että Turkki on hyökännyt väkivaltaisesti toiseen maahan ja synnyttää siellä toisessa maassa pakolaisuutta ja tappaa ihmisiä. Tämä on asia, jota ei voi hyväksyä missään tilanteessa.

Rinne sanoi, että EU:n tavoitteena on saada sota loppumaan, ja jos se ei ole loppumassa säällisessä ajassa, se tarkoittaa, että EU tulee miettimään myös muita toimenpiteitä.

Kun Rinteeltä kysyttiin, tarkoittaisiko tämä pakotteita, hän vastasi, että mahdollisesti.