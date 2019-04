Rinteen vaalibudjetti liki tuplasti Sipilän kassan kokoinen – Vihreiltä ja piraateilta kattavimmat vaalirahajulkistukset

Eduskuntavaaliehdokkaiden vaalirahoituksesta on alkanut kertyä vapaaehtoisia ilmoituksia Valtiontalouden tarkastusviraston verkkosivulle. Ilmoituksista ilmenee muun muassa, että SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen vaalibudjetti Uudellamaalla on 64 500 euroa.

Oulun vaalipiirissä keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä on ilmoittanut 36 000 euron budjetista.

Helsingissä vihreiden Pekka Haavisto on budjetoinut vaalikassaansa vajaat 27 000 euroa.

Varsinais-Suomessa vasemmistoliiton Li Andersson on tehnyt ilmoituksen 30 800 euron vaalirahoituksesta.

Sinisten Sampo Terho on Uudellamaalla kerännyt vaalikassaansa 15 000 euroa.

Kokoomuksen Petteri Orpo ja perussuomalaisten Jussi Halla-aho eivät ole vielä tehneet vaalirahoitusilmoitusta. Ilmoitus puuttuu myös RKP:n Anna-Maja Henrikssonilta ja kristillisdemokraattien Sari Essayahilta.

Ennakkoilmoituksen ovat tehneet myös piraattipuolueen puheenjohtaja Petrus Pennanen ja feministipuolueen Katju Aro. Heidän puolueensa ovat solmineet Helsingissä vaaliliiton ja tavoittelevat kuntavaalimenestyksen siivittäminä läpimurtoa myös eduskuntaan. Pennasen vaalikassassa on ennakkoilmoituksen mukaan 44 000 euroa, Arolla 6 000 euroa.

Tähtiliikkeen Paavo Väyrynen ei ole tehnyt vaalirahoituksestaan ennakkoilmoitusta.

SDP:llä suurin julkistettu budjetti

Vaalirahalainsäädännön mukaan ilmoitus on pakollinen niille kansanedustajaehdokkaille, jotka tulevat suoraan valituksi tai pääsevät varaedustajaksi. Ilmoitus tulee tehdä kahden kuukauden kuluessa vaalien tuloksen vahvistamisesta.

Myös puolueet ja niiden piirijärjestöt voivat vaalipäivään asti tehdä ennakkoilmoituksen vaalirahoituksestaan. Valtakunnallisen tason ilmoituksen ovat eduskuntavaalien edellä tehneet keskusta, SDP, vasemmistoliitto ja vihreät. Näistä suurimman kassan on kerännyt SDP, joka ilmoittaa vaalikampanjansa kuluiksi 1,5 miljoonaa. Keskustan budjetti on 1,1 miljoonaa, vasemmistoliiton ja vihreiden budjetti on vajaat 800 000 euroa.

Ahkerimmat ilmoittajat Keski-Suomen ja Hämeen vaalipiireissä

Hieman yli kolmannes eduskuntavaalien ehdokkaista on tehnyt vapaaehtoisen ennakkoilmoituksen vaalirahoituksestaan. STT poimi lauantaina aamupäivällä vaalipiirien ennakkoilmoitukset Valtiontalouden tarkastusviraston sivulta, josta ilmeni, että koko maassa noin 36 prosenttia ehdokkaista on julkistanut tiedot rahoituksestaan.

Ahkerimpia ilmoittajia ovat olleet ehdokkaat Keski-Suomen ja Hämeen vaalipiireissä, joissa ilmoittaneita oli 46 ja 45 prosenttia ehdokkaista. Ahvenanmaalla ei sitä vastoin ole tehty ensimmäistäkään ilmoitusta.

Eduskuntapuolueista vihreät on ollut tunnollisin. Kaikki vihreiden kansanedustajaehdokkaat ovat tehneet ennakkoilmoituksen. Samaan yltävät myös piraattipuolueen ehdokkaat.