Rinteen vainu kertoo: Hallitus on ennakoitua helpompi saada kokoon

Sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Antti Rinne arvioi, että uusi hallitus on helpompi saada kokoon kuin on ennakoitu. Hän perustelee johtopäätöstä "neuvottelijan vainullaan".

Rinne sanoo, että poliittista tahtoa voi löytyä hallituksen muodostamiseksi. Puolueiden puheenjohtajat ovat hänen mukaansa käyneet keskusteluja jo ennen vaaleja, missä asennossa lähdetään liikkeelle vaalien jälkeen. Mitään varsinaisia neuvotteluja ei ole kuitenkaan käyty.

Yksi painavista asioista ennakoitua nopeampaan etenemiseen on Suomen tuleva EU-puheenjohtajuus. Rinne kertoo, että puolueet ovat käyneet keskusteluja jo viime syksystä lähtien, miten heinäkuun alussa alkava EU:n puheenjohtajakausi hoidetaan.

Rinteen tavoitteena on, että uusi hallitus saataisiin valmiiksi toukokuun loppuun mennessä, jos puolueella on edellytyksiä sitä muodostaa. SDP:n puoluehallitus on koolla torstaina ja nimittää silloin puolueen hallitusneuvottelijat, Rinne kertoi STT:lle maanantaina.

Kokoomuksen Orpo kommentoi hallitusnäkymiä huomenna

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ei kommentoi vaalitulosta tai näkymiä hallituksen muodostamisessa ennen huomista, viestitettiin hänen esikunnastaan STT:lle. Kokoomuksen puoluehallitus kokoontuu huomenna aamupäivällä ja Orpo pitää medialle tiedotustilaisuuden sen jälkeen.

Kokoomus jäi vaaleissa kolmanneksi suurimmaksi puolueeksi SDP:n ja perussuomalaisten jälkeen. Se sai 17,0 prosentin kannatuksen ja 38 kansanedustajapaikkaa.

Orpo ennakoi eilen hallitusneuvotteluista vaikeita. Hän korosti, että kokoomus lähtee vain hallitukseen, jossa tehdään puolueen arvojen mukaista politiikkaa.

Mielenkiinnolla hallitustunnustelijaksi

Rinne sanoo lähtevänsä mielenkiinnolla hallitustunnustelijaksi ja laatimaan kysymyksiä muille puolueille. Hän ei halunnut vielä tarkemmin kertoa, millaisia kysymyksiä aikoo esittää, mutta kaikki puolueet saavat joka tapauksessa samat kysymykset.

– Arvioimme vastauksia, ja niiden pohjalta mietitään, onko edellytyksiä lähteä rakentamaan hallitusta, Rinne sanoi.

Rinteen mukaan kysymykset liittyvät siihen, miten yhteiskunnassa toimitaan ja miten ihmisiin suhtaudutaan.

– Sosiaalidemokraateille on tärkeää oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, ihmisten kunnioittaminen ja jakamaton ihmisarvo. Näiden pohjalta varmaan lähtevät muodostumaan ne arviot, joita kysytäänkin.

Rinne ei vielä lähtenyt arvioimaan, kuinka kiperät hallitustunnustelut on tulossa. Hän myönsi toivoneensa, että SDP olisi saanut korkeamman äänisaaliin ja enemmän kansanedustajia, vaikka iloitsikin puolueen noususta kärkipaikalle ensimmäistä kertaa 20 vuoteen.

Mahdollisia mielekkäitä hallituskumppaneita Rinne ei lähtenyt listaamaan, mutta hän on ennen vaaleja suhtautunut epäilevästi yhteistyöhön toiseksi suurimmaksi puolueeksi nousseen perussuomalaisten kanssa.

– Tämä arvokysymys on meille tosi tärkeä asia. Meillä on ollut (perussuomalaisten puheenjohtajan) Jussi Halla-ahon kanssa aika erilaiset arvot suhteessa ihmisyyteen.

Eduskunnan puhemiehen paikka ei Halla-ahoa kiinnosta

Eduskunnan puhemiehen paikka ei kiinnosta perussuomalaisten puheenjohtajaa Halla-ahoa. Hänen mukaansa puhemiehen paikka kuuluu kuitenkin perussuomalaisille.

– Kun puhemiehen paikka perinnäissääntöjen mukaan kuuluu toiseksi suurimmalle puolueelle, niin tässä tapauksessa se tietenkin kuuluu perussuomalaisille, Halla-aho sanoi STT:lle.

Halla-aho itse ei ole halukas tarttumaan puhemiehen nuijaan.

– En missään nimessä ole kiinnostunut siitä tehtävästä, koska se käytännössä estää tehtävässä olevan henkilön kaiken poliittisen toiminnan koko vaalikauden ajan, Halla-aho sanoi.

Halla-ahon lausunto kirvoitti kokoomuksen tiedotussihteerin Tuomas Tikkasen kommentoimaan puhemiesasiaa Twitterissä. Tikkasen mukaan puhemiehen paikka kuuluu hallituksen toiseksi suurimmalle puolueelle, ei eduskunnan toiseksi suurimmalle puolueelle.

Eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavola vahvistaa Tikkasen olevan oikeassa. Asiasta ei hänen mukaansa ole varsinaisesti säädetty missään, mutta jo pitkään on ollut tapana, että toiseksi suurimman hallituspuolueen edustaja heiluttaa puhemiehen nuijaa.

– Tämä on ollut vakiintunut käytäntö vuodesta 1991 lähtien, Paavola sanoi STT:lle.

"Katsotaan, miten asia etenee"

Rinne ja Halla-aho tapasivat maanantaina aamutuimaan MTV:n Huomenta Suomi -ohjelmassa. Halla-aho toisti perussuomalaisten kannan, jonka mukaan puolue on avoin yhteistyölle kenen tahansa kanssa, mutta ei hinnalla millä hyvänsä.

– Meille tärkeitä eivät ole puolueiden tai ihmisten nimet, vaan asiat, Halla-aho sanoi MTV:n lähetyksessä.

Myös Rinne korosti, että jos SDP on hallitustunnustelija, kaikkien puolueiden vastaukset arvioidaan samoilla perusteilla.

– Se on sitten kiinni näistä vastauksista, miten edetään, Rinne sanoi.

Halla-ahon mukaan perussuomalaiset ovat syntyhistoriansa vuoksi kirjava puolue, jossa on ihmisiä sekä vasemmalta että oikealta.

– Osittain tästä johtuen olemme monissa perinteisissä oikeisto–vasemmisto-akselin kysymyksissä hyvin keskellä. Toisaalta ne teemat, joita me tuomme poliittiseen keskusteluun, maahanmuuttokriittisyys ja kansallismielisyys, ne ovat yhdistettävissä sekä vähän vasemmistolaisempaan että vähän oikeistolaisempaan talouspolitiikkaan. Siinä mielessä pidän perussuomalaisia ihan potentiaalisena yhteistyökumppanina kaikille perinteisille suurille puolueille, Halla-aho sanoi.

Halla-ahon mielestä arvomaailmat eivät ole niin kaukana

Halla-aho arvioi, etteivät SDP ja perussuomalaiset ole niin kaukana arvomaailmoiltaan "kuin mitä Rinne antaa ymmärtää".

– En minä usko, että huonon maahanmuuton torjuminen maahanmuuttopoliittisilla keinoilla on mikään varsinainen ihmisarvoon liittyvä kysymys, Halla-aho sanoi.

Rinne kuitenkin kertoi olevansa arvomaailmoista eri mieltä esimerkiksi sen vuoksi, että on lukenut Halla-ahon blogitekstejä.

– Ymmärtääkseni et ole vieläkään muuttanut omaa kantaasi niissä asioissa. Niin kyllä aika kaukana se arvomaailma tällä hetkellä on. Mutta katsotaan nyt, miten asia etenee.

Rinne toisti, että vaaliohjelmansakin mukaan SDP:lle ovat tärkeitä eriarvoisuuden pysäyttäminen, koulutukseen ja tutkimukseen liittyvät tulevaisuusinvestoinnit, työelämän pelisäännöt ja ilmastonmuutoksen torjunta.