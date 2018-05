Risikko kutsuu puheenjohtajat ja ryhmyrit koolle vuodon takia

Puhemies Paula Risikko kutsuu tiistaina koolle eduskuntapuolueiden ja eduskuntaryhmien puheenjohtajat perustuslakivaliokunnan sote-luonnoksen vuodon takia. Risikon mukaan tarkoitus on käydä läpi sitä, pitääkö eduskunnan työjärjestystä muuttaa niin, että kynnystä asiakirjan salaiseksi julistamisesta madallettaisiin.

Nykyisin asiakirjat ovat ei-julkisia niin kauan kuin asian käsittely valiokunnissa on kesken. Kynnys nostaa asiakirjoja salaiseksi on Risikon mukaan nykyisin korkea. Rikosoikeudellinen prosessi on mahdollista aloittaa vain silloin, kun kysymys on salassa pidettävästä asiakirjasta.

– Tällaisessa tilanteessa kuin tällä hetkellä, kun valiokunnissa puhutaan ei-julkisista asiakirjoista ei ole mahdollisuutta käynnistää rikosoikeudellista prosessia, Risikko sanoi.

Risikon mukaan esimerkiksi moitteita voi antaa ja joitain muitakin sanktioita, jos vuotaja selviää. Hänen mukaansa jäljittäminen on kuitenkin hyvin vaikeaa.

Risikon mukaan tänään kokoontunut puhemiesneuvosto pitää perusteltuina perustuslakivaliokunnan linjaamia tiukkoja poikkeustoimenpiteitä. Hänen mukaansa ne ovat voimassa ainakin niin kauan kuin sote-prosessi kestää.

– Puhemiesneuvoston mielestä vuoto on äärimmäisen vakava ja se vaikuttaa eduskunnan maineeseen ja myös luotettavuuteen, jota eduskunnan pitää ylläpitää.

Risikon mielestä perustuslakivaliokunta on erilainen kuin muut valiokunnat. Jos siellä vaiheessa olevasta asiasta vuotaa tieto liian aikaisin julkisuuteen, se saattaa vaikuttaa yleiseen keskusteluun, kun taas nimenomaan perustuslakivaliokunnan pitäisi pystyä tekemään itsenäistä työtä.

– Pidän harmittavana ja vakavana sitä, että vuodetaan asiakirjoja, jonka pyrkimyksenä saattaa olla mahdollisesti vaikuttaa käsittelyn seuraavaan vaiheeseen.

Puhemies ei ota kantaa siihen, onko vuoto lähtenyt hallituksen vai opposition riveistä. Hänen mielestään jokaisen kansanedustajan on ryhdistäydyttävä.

"Jännittynyt tunnelma"

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) sanoi tunnelman eduskuntatalossa olevan jännittynyt.

– Moni varmaan talossa ja sen ulkopuolella miettii, miten uudistuksen käy.

Saarikko antoi varsin selvästi ymmärtää, että maakuntavaaleja joudutaan lykkäämään lokakuusta, muttei kuitenkaan suoraan sitä sanonut. Hänen mukaansa hallitus laittoi esitykseen vaalien päivämääräksi 28. lokakuuta, koska johonkin päivämäärä piti asettaa. Hänen mukaansa hallituksella ei ole haluja eikä edellytyksiä toimia Oikeuskanslerinviraston lausuntoa vastaan. Viraston mukaan sote-lakien voimaantulon ja vaalien välissä pitäisi olla noin puoli vuotta aikaa.

Vaalien aikataulu on pitkälti kiinni siitäkin, miten isoja muutoksia perustuslakivaliokunta lakiesitykseen lopulta vaatii ja missä ja millä aikataululla vaaditut korjaukset kyetään tekemään.