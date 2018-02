Risikon nousu puhemieheksi käynnisti huhumyllyn seuraavasta sisäministeristä

Eduskunta sai puhemiehet valittua maanantaina ja saman tien alkoi käytävillä kannunvalanta Paula Risikon (kok.) seuraajasta sisäministerinä. Huhuja liikkui muun muassa Kai Mykkäsen (kok.) siirtymisestä sisäministeriksi. Mykkäsen paikalle ulkomaankauppaministeriksi nousisi puolestaan Anne-Mari Virolainen (kok.), joka on hankkinut kokemusta kansainvälisistä asioista suuren valiokunnan puheenjohtajana.

Toisissa spekulaatioissa Virolainen on nostettu suoraan sisäministeriksi. Hänen nimensä oli esillä myös kokoomuksen pohtiessa puhemiesehdokkaitaan.

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo kieltäytyi maanantaina tiukasti minkäänlaisista spekulaatioista ennen kuin kokoomuksen puoluehallitus ja eduskuntaryhmä ovat käsitelleet ministerivalintaa. Se on määrä tehdä heti tiistaina.

Eduskunta valitsi Risikon puhemieheksi selvällä ääntenenemmistöllä. Hän sai vaalissa 157 ääntä. Huomiota herätti kuitenkin, että kokoomuksen pitkäaikainen kansanedustaja Ilkka Kanerva sai äänestyksessä 16 ääntä. Vuodesta 1975 – pisimpään kaikista suomalaisista kansanedustajista – eduskunnassa istunut Kanerva oli vahva kandidaatti puhemieheksi.

Ensimmäisenä varapuhemiehenä jatkaa keskustan Mauri Pekkarinen ja toiseksi varapuhemieheksi valittiin SDP:n Tuula Haatainen. Haataisen mielestä on tärkeää, että puhemiehistössä on jälleen opposition edustaja.

– On ollut poikkeuksellista, että puhemiehistössä ei ole ollut opposition edustajaa, mutta nyt tämä korjaantuu. Se on minusta tärkeää moniarvoisuuden kannalta. Se, että eduskunnassa kuuluu niin oppositio- kuin hallituspuolueiden ääni edustajien kautta, on tärkeää. Sitä tasapuolisuutta pitää varjella, Haatainen sanoi puhemiesten lehdistötilaisuudessa.

SDP valitsee torstaina Haataisen seuraajan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajaksi.

Eroon desibeli-demokratiasta

Risikko otti heti tuoreeltaan kantaa kuumana vellovaan keskusteluun kansanedustajien sopeutumiseläkkeestä. Se ei hänen mielestään ole nykymuotoisena tästä päivästä ja hän lupaa siihen muutoksia.

Risikko aikoo keskustella muutoksista eduskuntaryhmien puheenjohtajien ja puhemiesneuvoston kanssa käytyään ensin aiheesta tehdyt selvitykset huolella läpi.

– Sopeutumiseläke ei sovi tähän yhteiskunnalliseen tilanteeseen nykymuodossaan, hän sanoi lehdistötilaisuudessa.

Risikko aikoo pitää puhemiehenä esillä etenkin turvallisuuteen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen liittyviä teemoja. Hän haluaa puhua valiokuntien puheenjohtajien kanssa siitä, miten yhteiskunnan turvallisuuden eteen voisi tehdä vielä enemmän töitä.

– Oma polkuni tulee olemaan parlamentarismin puolustaminen, mutta myös demokratian puolustaminen. Meillä on Suomessa monta kertaa semmoinen desibeli-demokratia, että se saa, joka huutaa. Meidän pitää muistaa, että on myös niitä, jotka eivät jaksa huutaa.

Emäntä tuli taloon

Risikon mielestä on pohdittava myös sitä, miten eduskunta pysyy vetovoimaisena työpaikkana.

– Työhyvinvointi ja työturvallisuus pitää huomioida niin edustajille kuin virkamiehillekin.

Tuore puhemies jakoi myös kiitoksia edeltäjälleen Maria Lohelalle (sin.).

– Hän todella itseään korostamatta, aitona ihmisenä, työlleen omistautuneena jätti tähän taloon pysyvän jäljen. On hienoa seurata hänen jalanjälkiään, mutta tehdä tästä kuitenkin täysin omanlainen puhemiesvaihe.

Millainen puhemies Risikko sitten on?

– Jämäkkä. Nyt tuli emäntä taloon, hän sanoi.