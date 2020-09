Riskimaassa lomailleelta tuskin voi evätä oikeutta tartuntatautipäivärahaan – Marinin mukaan on hyvin mahdollista, ettei perustuslaki salli tuen poistamista tai leikkaamista

Riskimaissa lomailleilta ei tällä tietoa ole mahdollista evätä oikeutta tartuntatautipäivärahaan. Kesälomien aikana keskustelua käytiin siitä, onko oikein, että valtio kustantaa ulkomailla lomailleiden ja Suomeen palanneiden päivärahan karanteenin ajalta.

Tartuntatautipäivärahaa maksetaan, jos ihmiselle on tehty virallinen karanteenipäätös.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan on hyvin mahdollista, ettei perustuslaki salli korvauksen poistamista tai pienentämistä.

– Tätä asiaa on selvitetty ja ymmärtääkseni yhä selvitetään. Itse kyllä epäilen, että tämänkaltaisiin rajoituksiin ei ole välttämättä mahdollista mennä, Marin kertoi toimittajille Säätytalolla, jossa hallitus neuvottelee tänään syksyn koronatoimistaan.

Kun ihmiseen kohdistetaan pakkokeinoja, myös hänen ansiomenetyksensä on Marinin mukaan korvattava.

Hallitus on kehottanut edelleen välttämään turhaa matkustamista, koska esimerkiksi muun Euroopan tautitilanne on laajalti Suomea huonompi ja pahenemassa. Vähitellen rajoja on kuitenkin painetta avata esimerkiksi liikematkustamisen takia.

Ylen elokuussa tekemän kyselyn mukaan iso osa suomalaisista olisi valmis ottamaan tartuntatautipäivärahan pois riskimaihin matkustavilta. Tätä mieltä oli jopa kolme neljästä vastanneesta. Kysymyksessä ei tehty eroa sen välillä, minkä vuoksi henkilö on matkustanut riskimaahan.

Tartuntatautilain mukainen päiväraha lasketaan ansionmenetyksestä. Opiskelijat ja työttömät puolestaan saavat karanteenin aikana samoja etuuksiaan kuin tavallisesti.

Matkailijoille suositellaan yleisesti omaehtoista karanteenia ilman, että eristäytymisestä tehdään erillistä viranomaispäätöstä. Kelasta STT:lle elokuussa annettujen tietojen mukaan esimerkiksi 10 000 ihmisen kahden viikon mittainen pakkokaranteeni maksaisi yhteiskunnalle noin 14 miljoonaa euroa.