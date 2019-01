Ristonmaan Ylälahden tilan vanhat rakennukset puretaan uusien tieltä

Jyväskylän Ristonmaalla nököttävä vanha, keltainen asuinrakennus saa väistyä uusien rakennusten tieltä. Vuonna 1952 valmistunut rakennus on ollut suojeltu, mutta se on nyt saanut purkuluvan.

Kaavamuutosta Tienvarsi 1:een hakee sen uusi omistaja T&J Partners Oy, joka suunnittelee tontille korkeatasoista täydennysrakentamista. Yhtiön taustalla ovat kiinteistövälitysyrittäjä Jari Enberg ja entinen jääkiekkoilija, varainhoidon ammattilainen Timo Vertala.

Suunnittelualueena on vanha tila, jonka käyttö maataloustarkoituksessa on loppunut. Noin kolmen kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta olevan alueen pinta-ala on noin 4 300 neliömetriä.

Purettava asuinrakennus on kooltaan 200 neliötä. Puinen talousrakennus on kooltaan 170 neliötä. Lisäksi tontilla on puinen vaja ja toisen pienen rakennelman jäännökset. Kaikki rakennukset ovat huonossa kunnossa.

Kaavoittajan kannalta hanke on hyvä, koska kaupungissa on tarvetta uusille rivitalo- ja pienkerrostalotonteille. Kaupungin tavoitteena on myös edistää yksiöitä suurempien asuntojen rakentamista.

Myös asuinympäristön laatu paranee, kun pitkään ilman hoitoa ollut pusikoitunut ja ränsistynyt tontti siistiytyy.

Alueelle on laadittu luontoselvitys mahdollisen perinnemaiseman takia, mutta perinnemaisemaan vaadittavia ominaisuuksia ei alueelta löytynyt. Myöskään havaintoja uhanalaisista kasvi- tai eläinlajeista ei ole tehty.

Kaava-alueen lähiympäristö on 1950-luvulta eteenpäin rakentunutta asuinaluetta, jolla on sekä omakotitaloja, että pienkerrostaloja. Pohjantien toisella puolelle olevat pienkerrostalot ovat uudempaa rakennuskantaa vuosituhannen vaihteesta.

Asemakaavan muutosluonnos on nyt nähtävillä tammikuun 15. päivään asti. Alueen rakentaminen on tarkoitus aloittaa välittömästi kaavan tultua voimaan.