Rokotevastaisuus lisääntynyt – Suomi haluaa terveysnäkökulman laajenevan EU:ssa

Suomessa rokotusvastaisuus tai rokotteisiin epäilevästi suhtautuminen on pientä verrattuna vaikkapa Italiaan tai joihinkin Itä-Euroopan maihin, toteaa johtaja Taru Koivisto sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Rokotusvastaisuuden kasvun ja esimerkiksi tuhkarokkotapausten lisääntymisen vuoksi hyvä rokotuskattavuus kuuluu terveyden edistämisen painopistealueisiin Euroopan unionissa.

– Terveysturvallisuuteen, tartuntatauteihin, poikkeustilanteisiin ja niihin varautumiseen liittyvissä asioissa tehdään tiivistä yhteistyötä eri jäsenmaiden välillä, Koivisto kertoo.

Yhteistyön hyödyt ovat näkyneet esimerkiksi influenssaepidemioiden ehkäisyssä tai ebolatapausten torjunnassa.

Isona uhkana antibioottien tehon lasku

Tartuntatautien torjuntaan keskittyvä, Tukholmassa sijaitseva Euroopan terveysvirasto tekee töitä esimerkiksi mikrobilääkeresistenssin ehkäisemiseksi.

– Isona uhkana on se, että meillä on yhä enemmän mikrobeja, joihin antibiootit ja muut vastaavat lääkkeet eivät enää pure. Antibioottien käyttö on ollut holtitonta sekä ihmisillä että ennen kaikkea eläimillä.

Koiviston mukaan tähän ongelmaan on haettu yhteisiä pelisääntöjä, ja Suomi on kuulunut edelläkävijöihin.

Hyvinvointitalous esille

EU-tasolla Suomi on profiloitunut esimerkiksi siinä, että terveyden edistäminen otettaisiin vahvemmin osaksi kaikkien EU-komission pääosastojen työtä. Pääosastoja ovat muun muassa kauppapolitiikka ja ympäristö.

Koiviston mukaan Suomi toi asian esiin jo edellisellä puheenjohtajakaudellaan vuonna 2006, ja aikoo jatkaa samaa työtä heinäkuussa alkavalla puheenjohtajakaudellaan.

– Nostamme esiin myös hyvinvointitalousteeman: pitäisi katsoa sitä, mikä merkitys ihmisten terveydellä ja hyvinvoinnilla on talouspolitiikan kannalta ja toisaalta mitä vaikutusta talouspolitiikalla on ihmisten terveyteen. Hyvinvoiva väestö on edellytys sille, että yhteiskunta on toimiva ja turvallinen, ja myös talouskasvulle, hän näkee.

Lasten lihavuus iso haaste

Terveydenedistämistyön painopisteinä ovat myös terve ikääntyminen sekä lihavuuden ehkäisy ja vähentäminen.

– Lasten lihavuus on todella iso tulevaisuuden haaste, Koivisto sanoo.

EU-maissa joka kolmas 6–9-vuotias lapsi oli vuonna 2015 ylipainoinen tai liikalihava, vuonna 2008 joka neljäs.

Unioni järjestikin juuri terveysaiheisen kilpailun: kuinka ehkäistä ja vähentää 6–18-vuotiaiden lasten ja nuorten lihavuutta. Eri kategorioissa, kuten koulujen tai kaupunkien kategoriassa, ykköspalkinto on 100 000 euroa. Hakuaika kilpailuun päättyi eilen maanantaina.