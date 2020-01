Rokottamattoman lapsen tuhkarokko on valitettavan tyypillinen – "Joissakin kouluissa pahimmillaan puolet lapsista rokottamatta"

Eilen Porissa todettu tuhkarokkotapaus oli tiettävästi vuoden ensimmäinen, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) erityisasiantuntija Mia Kontio STT:lle.

Tartunnan saanut oli huittislainen rokottamaton lapsi. Porin Satasairaala arvioi lapsen saaneen tartunnan lomamatkalla Pohjois-Suomessa. Muita sairastuneita ei ollut tiedossa.

Tapaus on siinä mielessä tyypillinen, että Kontion mukaan Suomessa tuhkarokkoa esiintyy pääasiassa rokottamattomilla. Asiaa on kuitenkin tilastollisesti vaikeaa osoittaa, koska tartuntatapauksia on niin vähän.

Tuhkarokkotartunnan saaneisiin mahtuu aina myös rokotettuja potilaita yksinkertaisesti siksi, että heitä on väestössä paljon.

Kontio sanoo, ettei maassa ole laajaa tuhkarokkoepidemian vaaraa, koska rokotuskattavuus on hyvä ja osa suomalaisista on jo sairastanut taudin. Hänen mukaansa tietyillä paikkakunnilla alhainen rokotusaste voi kuitenkin johtaa paikallisiin epidemioihin.

– Tiedämme, että joissakin kouluissa saattaa olla pahimmillaan melkein puolet lapsista rokottamatta. Nämä ovat yleensä hyvin pieniä paikkakuntia, eivätkä keskittymät kata suurta määrää lapsia. Ongelma ei ole laajamittainen, Kontio sanoo.

Rokottamattomuus voi tulla yllätyksenä

THL:n tartuntatautirekisterin mukaan tuhkarokkoon sairastui viime vuonna 12 suomalaista. Kontion mukaan rekisteristä saattaa puuttua joitakin yksittäisiä tapauksia, jotka ovat kuitenkin olleet terveydenhuollon tiedossa.

Näin on saattanut käydä, kun sairastuneen lapsen vanhemmat eivät ole ilmoittaneet sisaruksen tartunnasta, tai sairastuneesta ei ole saatu taudin varmistukseen näytteitä.

2000-luvulla on ollut joitakin vuosia, jolloin ei ole todettu yhtään tuhkarokkotapausta. 2010-luvulla eniten tartuntatapauksia oli vuonna 2011, jolloin 27 ihmistä sairastui tuhkarokkoon.

Tuolloin tautia esiintyi paljon Keski-Euroopassa, mikä näkyi myös Suomessa. Seuraavana vuonna tartunnat romahtivat jälleen.

Viime vuosina sairastuneet ovat olleet Kontion mukaan tyypillisesti 40–50-vuotiaita, joilla ei ole ollut rokotusta tai aiemmin sairastetun taudin antamaa suojaa. Moni heistä ei ole tiennyt rokottamattomuudestaan.

Vaikka pikkulasten tuhkarokosta paljon puhutaankin, alle viisivuotiaiden sairastuminen on Kontion mukaan harvinaista.

– Aika usein sairastunut on aika nuori, noin kaksikymppinen, jonka vanhemmat eivät valitettavasti ole halunneet antaa lapselleen rokotuksia.

Tuhkarokko on erittäin herkästi viruksena leviävä koko kehon tulehdustila, joka oireilee kuumeena ja ihottumana. Tautia voi ehkäistä ainoastaan rokotuksilla. Rokote voi ehkäistä taudin vielä kolme päivää altistumisen jälkeenkin.