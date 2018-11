Rokotusrumba ruuhkautti työterveyden Jyväskylässä – Tiina Koskela sai soittoajan kolmen viikon päähän

Jyväskylässä Työterveys Aaltoon on pahimmillaan viikkojen jonotusaika. Jyväskyläläinen opettaja Tiina Koskela, 43, kertoo, että hänelle tarjottiin soittoaikaa työterveyshoitajalle kolmen viikon päähän.

– Minulle tuli vaikutelma, että en saa palvelua työterveydestä, vaan minun on haettava apua oireisiini terveysasemalta, jos tarvitsen esimerkiksi lääkäriaikaa. En ole niin sairas, että tarvitsisin sairaus­lomaa, mutta tarvitsisin ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa, enkä sitä saa.

– Koska julkinen puolikin on ruuhkainen, ne joilla on varaa, menevät yksityiselle ja muiden hoito viivästyy tai he jäävät ilman hoitoa, Koskela sanoo.

Hän kertoo saaneensa kunnallisesta perusterveydenhuollosta ajan laboratorioon torstaille.

– Sain Kyllön terveysasemalta lääkärin soittoajan laboratoriokokeisiin liittyen 27.11., eli tilanne siellä ei ole sen parempi, sanoo Koskela.

Työterveys Aalto on Jyväskylän kaupungin liikelaitos, jolla on toimipisteet Jyväskylän lisäksi Hankasalmella, Joutsassa, Keuruulla, Laukaassa ja Muuramessa.

Työterveys Aallon liikelaitosjohtaja ja ylilääkäri Irja Korhonen kertoo, että Jyväskylän toimipiste on nyt poikkeuksellisen ruuhkainen. Tämä johtuu siitä, että parhaillaan menossa on pahin rokotusrumba. Työterveys Aalto hoitaa Jyväskylän alueella noin 7 000–10 000 ihmisen rokotukset, joista osa on tartuntatautilain mukaisia ja osa kausi-influenssaa vastaan.

– Rokotuksiin liittyvä ruuhka jatkuu noin joulukuun puoliväliin. Rokotusta varten on potilaille oma vastaanottoaika, jolla hoidetaan kaikki tartuntalain vaatimat rokotukset kuntoon samalla, sekä annetaan rokotustodistus, kertoo Korhonen.

Hoitajien työpanos on keskitetty nyt rokotuksiin.

– Toki päivystysaikoja hoitajille saa, Korhonen kommentoi.

Lääkäreitä Työterveys Aallon Jyväskylän toimipisteessä on 18, joista yhdeksän ottaa vastaan Jyväskylän kaupungin työntekijöitä. Hoitajia on 35.

– Tällä hetkellä meillä on yhden lääkärin vajaus. Meillä käytäntönä on, että ammattilainen tekee aina ensin hoidon tarpeen arvioinnin, eli lääkärille ei pääse suoraan.

Korhonen muistuttaa, että työnantajan kanssa tehty sopimus määrittelee, mitä vaivoja työterveydessä voidaan hoitaa.

– Sopimus on monilla työnantajilla melko tiukasti rajattu ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon, ja meidän on noudatettava sitä. Esimerkiksi tasapainossa olevia pitkäaikaissairauksia ei hoideta työterveydessä, vaan niihin liittyen pitää mennä omalle terveysasemalle, sanoo Korhonen.

Korhosen mukaan työterveydessä hoidetaan niitä sairauksia, joilla arvioidaan olevan pitkäaikaisia vaikutuksia henkilön työkykyyn.

– Merkittävimpiä näistä ovat tuki- ja liikuntaelinvaivat sekä mielenterveyden häiriöt. Työeläkeyhtiöiden tilastojen mukaan olemme pystyneet vaikuttamaan pitkäaikaissairastavuuteen eli tulokset ovat hyvät, Korhonen painottaa.

Tietoisuus työterveyden roolista on Korhosen mukaan Jyväskylän perusterveydenhuollossa vielä puutteellinen. Potilaita ohjataan työterveyteen myös asioissa, joita heidän työterveyssopimuksensa ei kata.