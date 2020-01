Rovaniemen matkailuyrityksillä on samassa pipossa sekä järki että huoli – "Yhden kortin varaan ei liikaa pelata"

Koronaviruksen vaikutuksista Lapin ja Rovaniemen matkailuun on vielä ilmassa monta kysymysmerkkiä, sanoo Visit Rovaniemen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen.

Rovaniemen rauhallisen keskustan kaduilla ja liikkeissä kuuluu ja näkyy kiinalaisturisteja. Mitenkään tyhjentynyt kaupunki ei siis kiinalaisista ole, vaikka koronaviruksen leviäminen onkin tuonut tullessaan monenlaisia rajoitteita matkailuun.

Visit Rovaniemi on arvioinut, että Kiinassa koronaviruksen leviämisen estämiseksi annettu valtiollinen ryhmämatkakielto tarkoittaa tässä vaiheessa noin tuhannen kiinalaisen turistin matkan peruuntumista. Toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen kertoo STT:lle, että tilannetta seurataan huolestuneena, mutta myös maltilla ja rauhassa.

– Ilmassa on vielä monta kysymysmerkkiä, mutta paniikkimielialaa ei ole. Yritykset ovat nähneet monenlaisia tilanteita ja joutuvat ennakoimaan arvaamattomassa globaalissa kauppaympäristössä, joten yhden kortin varaan ei liikaa pelata, hän kuvailee.

Yhden kortin varaan pelaamisella hän viittaa siihen, että yrityksillä on asiakkuuksia eri puolilta maailmaa. Näin ollen yhden ryhmän pieneneminen tai hetkellinen häviäminen ei kaada koko pakkaa.

Kiinalaiset avaavat kukkaroitaan muita enemmän

Vaikka kyse on vain yhdestä matkailijaryhmästä, kiinalaisten poisjäänti tuntuu erityisesti juuri Rovaniemellä. Kiinalaiset ovat kokonaisuudessa Rovaniemen suurin ulkomaalaisten matkailijoiden ryhmä, kun koko Lapissa he ovat noin viidennellä sijalla, Kärkkäinen kertoo.

Parhaillaan on meneillään erityisen kiivas sesonki, sillä monet kiinalaiset lomailevat kiinalaisen uudenvuoden tienoilla. Kiinalainen vuodenvaihde ajoittui viime lauantaille.

Merkittävän matkailijamäärän lisäksi Kärkkäisen mukaan kiinalaiset käyttävät matkoillaan keskimäärin enemmän rahaa kuin muut turistit. Siksi juuri kiinalaisten poisjäänti on yrittäjien kannalta harmillista.

– Jos ostokykyiseen matkustavaan ryhmään tulee merkittävä vähennys, tietysti se näkyy paikallisessa tulonmuodostuksessa.

Kärkkäinen huomauttaa, että kiinalaiset haluavat usein ostaa laadukkaita tuotteita ja palveluita ja ovat olleet innokkaita asiakkaita Lapin eri ohjelmapalveluissa, kuten porotilavierailuilla tai koiravaljakkosafareilla.

Matkailupalveluissa on moniosaajia

Tautiepidemia ei ole ainoa tilanne, joka voi muuttaa matkailijamassojen suunnitelmia. Esimerkiksi matkanjärjestäjä Thomas Cookin konkurssi aiheutti menetyksiä monille matkailu- ja majoituspalveluiden tarjoajille, kun jo varatut matkat peruuntuivat. Kärkkäinen korostaakin, että matkailuyritysten on kyettävä varautumaan monenlaisiin yllättäviin muutoksiin.

Kiinan tilanne on Kärkkäisen mukaan sikäli poikkeuksellinen, että kielto on tullut valtion taholta. Oma vaikutuksensa on lentoyhtiöiden, kuten Finnairin , muutoksilla omaan liikennöintiinsä.

Kärkkäinen kuitenkin uskoo, että aivan kuten muissa vastaavanlaisissa tapauksissa on tapahtunut aiemmin, matkustusinto palaa nopeasti normaalille tasolle tilanteen rauhoituttua. Hän huomauttaa, että yhä useampi kiinalainen omatoimimatkailee ryhmämatkojen sijaan ja monet ovat jo valmiiksi pitkällä matkalla Euroopassa, joten rajoitukset ja lentojen perumiset eivät tyrehdytä kiinalaismatkailijoiden tuloa kokonaan.

Rovaniemellä on paljon sesonkityöläisiä palvelemassa vuosi vuodelta kasvavaa turistivirtaa. Kärkkäinen pitää todennäköisenä, ettei paikallisissa yrityksissä jouduta pyörittelemään peukaloitaan, vaikka kiinalaisia ei laskeudu kaupungin lentokentällä odotettuun tahtiin.

– Rovaniemen etu on se, että muitakin kansainvälisiä asiakkaita on valtava määrä. Siksi matkailupalveluissa tarvitaan moniosaajia, ja töissä on porukkaa, joka pystyy hoitamaan monista maista tulevia asiakasvirtoja.

"Tauteja on ollut ja tulee aina olemaan"

Pohjois-Lapissa Inari-Saariselkä Matkailun markkinointijohtaja Marja Kumpuniemi kertoo, että alalla suhtaudutaan tilanteeseen rauhallisin mielin. Peruutuksia on tullut, mutta koska kiinalaisia on vuositasolla kaikista alueen matkailijoista vain neljä prosenttia, syytä paniikkiin ei ole.

Kumpuniemen mukaan yrittäjät luottavat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen arvioon tilanteesta.

Lapland Hotels -ketjun toimitusjohtaja Ari Vuorentausta kertoo, että joitakin kymmeniä kiinalaisryhmiä on perunut tulonsa. Kiinalaisten suosiossa on erityisesti Kemin, Rovaniemen ja Saariselän alueet. Vuorentaustan mukaan tilanteesta koituvat tappiot ovat muutaman prosentin luokkaa helmikuun kokonaismyynnistä.

Vuorentaustan hotelleissakin luotetaan viranomaisten arvioihin ja ohjeistukseen.

– Henkilökuntaa muistutetaan perushygienian tärkeydestä ja käsidesiä huolehditaan koko ajan saataville, hän kertoo.

Vuorentausta muistaa aiemmat suurta huomiota saaneet kulkutaudit, kuten sarsin. Hänen mukaansa niidenkin vaikutukset näkyivät vain kuukausitasolla, mutta pitkällä aikavälillä niistä selvittiin ilman taloudellisia vahinkoja.

– Tauteja on ollut ja tulee olemaan. Tämä on yksi niistä, viruspohjainen infektiotauti kuten flunssat ja influenssatkin.

Työntekijät huolissaan

Saariselällä toimivan Northern Lights Villagen toimitusjohtaja Markku Inkilä kertoo varmistaneensa Lapin keskussairaalasta, että koronaan sairastunut kiinalaisnainen ei ole vieraillut ainakaan hänen yrityksensä tiloissa.

– Minulla on 50 työntekijää, ja jokainen heistä on enemmän tai vähemmän huolissaan, Inkilä sanoo.

Hän tarvitsi tietoa mielenrauhan takia, mutta kertoo, ettei edelleenkään ole helpottunut.

– Olisi tärkeää tietää, missä matkailija on käynyt.

Toisaalta hän ymmärtää, ettei syytä haluta kaataa yksittäisen yrittäjän niskaan.

Henkilökohtaisesti hän ei ole huolissaan viruksen leviämisestä. Hän tosin huomauttaa, että kaikki eivät suhtaudu virukseen yhtä rauhallisesti kuin hän.

Myös Inkilän yritykseen on tullut kiinalaisten ryhmämatkojen peruutuksia. Aina tietoa peruutuksesta ei ole tullut etukäteen, vaan välillä ryhmää on odotettu saapuvaksi turhaan.

Hätätoimenpiteisiin ei kuitenkaan Northern Lights Villagessa ryhdytä.

– Sanotaanko niin, että meillä on sen verran tiukat peruutusehdot.

Inkilä kertoo, että kasvomaskeja käyttäville aasialaisille on tavattu naureskella pohjoisessa, mutta nyt he ovat osoittautuneet valveutuneiksi.

Booking.com pitää koronaa “force majeurena .

Inarilainen, Lontoossa asuva Nilla Länsman vuokraa asuntoa Inarissa vuokranvälityssivusto Booking.comin kautta.

– Ensimmäiset perumiset tulivat Kiinasta, hän kertoo.

Booking.comilta oli myös tullut Länsmanille viesti, jossa kerrottiin, että yritys pitää koronavirusta ylitsepääsemättömänä esteenä matkalle. Siksi vuokraajien tulee korvata majoitusmaksu asiakkaille ilman kompensaatiota ja riippumatta peruutusehdoista.

Matkailijaa huolettaa

Inarin alueella tuskin oli loppuviikosta turistia saatika paikallista, joka ei olisi kuullut Rovaniemen koronavirustartunnasta. Tunnelma sähköistyi jo viime viikon perjantaina, kun selvisi, että kuntakeskus Ivalon terveyskeskuksessa on eristettynä kaksi kiinalaista koronavirusepäilyn vuoksi.

Tuolloin kaikki STT:n haastattelemat paikalliset suhtautuivat tilanteeseen rauhallisesti.

Tilanne jatkui samanlaisena myös keskiviikon jälkeen, kun Suomen ensimmäinen koronavirusepäily osoittautui oikeasti koronavirukseksi Rovaniemellä. Sairastunut 32-vuotias kiinalaisnainen oli matkaillut Saariselän alueella, mutta STT:n tietojen mukaan hän ei majoittunut hotellissa.

Ranskan Arlesista kotoisin oleva Camille Montegrandi myönsi olevansa huolissaan. Hän poltteli tupakkaa Kaunispää-tunturin huipulla, jossa vain kahta vuotta aiemmin alettiin kuvata Ivalo-nimistä draamasarjaa, joka sattumalta kertoi kansainvälisestä tartuntataudista.

– Täällä on niin paljon kiinalaisia, Montegrandi sanoi.

Huipulla oli tuolla hetkellä kaksi turistibussillista väkeä ja lisäksi lukuisia henkilöautoilla saapuneita, suurin osa aasialaisia matkailijoita. Montegrandi kuitenkin huomauttaa, että tilanne on sama joka paikassa. Tartuntavaara on nyt maailmanlaajuinen.

Eniten häntä huolettaa lentokentälle meno, sillä siellä jos jossakin pöpöt jylläävät. Hänen lomansa Lapissa ei kuitenkaan mene viruksen takia pilalle.

– C’est la vie. Aion nauttia. Täällä on kaunista, hän totesi kovassa viimassa ja tuiskussa.