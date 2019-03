Rovastin puhe poliisisurmien muistotilaisuudessa: "Tauno Pasanen oli Jumalan luoma ihminen"

Jalasjärveläinen rovasti Aulis Harju, 78, toimi saarnaajana Pihtiputaan poliisisurmien muistomessussa. Harju työskenteli Pihtiputaalla pappina surmien tapahtuessa perjantaina puolenpäivän maissa 7. maaliskuuta 1969. Julkaisemme Harjun saarnaan sanasta sanaan:

"Evankeliumi Matt 4: 1–11



Sitten Henki vei Jeesuksen autiomaahan Paholaisen kiusattavaksi. Kun Jeesus oli paastonnut 40 päivää ja 40 yötä, hänen vihdoin tuli nälkä. Silloin kiusaaja tuli hänen luokseen ja sanoi hänelle: "Jos kerran olet Jumalan Poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi." Mutta Jeesus vastasi: "On kirjoitettu: Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta"

Sitten Paholainen vei Jeesuksen pyhään kaupunkiin ja asetti hänet temppelimuurin harjalle. Hän sanoi Jeesukselle: "Jos kerran olet Jumalan Poika, niin heittäydy alas. Onhan kirjoitettu: Hän antaa enkeleilleen käskyn. He kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen." Jeesus vastasi: "On myös kirjoitettu: Älä kiusaa Herraa, Jumalaasi." Vielä Paholainen vei Jeesuksen hyvin korkealle vuorelle, näytti hänelle maailman kaikki valtakunnat ja niiden loiston ja sanoi: "Kaiken tämän minä annan sinulle, jos polvistut eteeni ja kumarrat minua." Silloin Jeesus sanoi hänelle: "Mene pois, Saatana! On kirjoitettu: Herraa, Jumalaasi, sinun tulee kunnioittaa ja ainoastaan häntä palvella."

Silloin Paholainen jätti Jeesuksen rauhaan, ja hänen luokseen tuli enkeleitä, jotka palvelivat häntä.

Leivästähän siinä oli kyse Tauno Pasasellakin. Muistan varsin hyvin 1960-luvun lopulla, miten tiukat olot täällä Pihtiputaallakin oli. Kun Liitonmäellä kävin työseuroissa (näin noita kylillä tapahtuneita tilaisuuksia silloin kutsuttiin), oli tunnelma lähes hautajaisia muistuttava. Melkoinen joukko ihmisiä muutti Ruotsiin töihin. Otsa hiessä kukin puursi hankkiakseen jokapäiväisen leivän. Miehet olivat metsätöissä tai viinankeitossa. Pihtiputaalla on viisi järveä ja metsiä melkoisesti. Kalastus enempää kuin metsästyskään ei riittänyt toimeentulon hankkimiseen. Tauno kärsi keittopuuhistaan saamat tuomiot. Ajattelen edelleen Taunoa Jumalan luomana ihmisenä, joka ajautui elämässään äärirajoille eikä kestänyt houkutusta ottaa valtaa omiin käsiin ja se johti tapahtumiin, joiden muistoissa me vieläkin elämme. Neljä poliisia: Veikko, Onni, Pentti ja Mauno saivat surmansa Korppisenmäellä.

Oli perjantai 7.3.1969 klo 13 ja olimme vaimoni Marjan kanssa eläkkeellä olevan Yrjö Kinnusen kodissa seuroissa. Aikeemme oli mennä Kotikuntaan, ruokakauppaan. Marja meni sisään ostoksille. Erkki Havinen Vimpelistä ja hänen vaimonsa Maija olivat opettajina Pihtiputaalla. Erkki tuli silloin autoni luo ja kertoi, mitä oli vastikään tapahtunut. Lysähdin rattiin nojautuen. Tiesimme Marjan kanssa, että esimies kirkkoherra Leevi Merikallio on lomalla ja Savukoskella. Lähdimme välittömästi kukkakauppaan ja sitten oitis Riihimäkeen, koska he olivat tutuimmat. Veikko oli kirkkokuoron varapuheenjohtaja ja hoiti luottamustehtäviä seurakunnassa. Monet kerrat Veikko sanoi: "Kuule Aulis, sinä näet useimmiten ne elämän valoisat puolet, mutta minä näen ne synkät."

Anja Riihimäen sanat: "Mitä varten te tulitte" jäivät mieleeni. Voitte hyvin olla toista mieltä, mitä olisi pitänyt tehdä, mutta vajaan kaksi vuotta pappina olleena olin sanaton. Me vain halasimme ja itkimme. Kai minulla olisi pitänyt olla edes jonkinlainen lohdutuksen sana, mutta sellaista en juuri muista sanoneeni. Samat tunnot toistuivat sitten Turpeisella, Saastamoisella ja Poikkimäellä. En jaksanut lähteä tavoittelemaan Tauno Pasasen perhettä, joita Marja ja Jaakko Sairo, seurakunnan nuorisotyöntekijä, tavoittelivat. Talo oli tyhjä. Pihtiputaan pitkäperjantai oli alkanut. Viikonlopun tanssit, Niemenharjun henkilökunnan toivomuksesta, sain järjestäjien taholta peruttua. Muut hautausjärjestelyt ja Poikkimäen talon rakennushankkeet myöhemmin siirtyiät pääosin kirkkoherra Leevi Merikalliolle.

Alkanut paasto merkitsee yksinkertaista, rehellistä toimintaa. Jeesus osoittaa selkeästi suuntaa. Häneltä kiusaaja odottaa ihmeitä, joihin hän kyllä pystyisi, mutta vetoaa siihen, että "kirjoitettu on" ja siinä ei ole enää mitään tinkimistä. Ole rehellinen mies tai nainen, joka ei lankea väärän Herran palvelukseen. Väärillä teoilla hankittu etuus ei tule olemaan siunaukseksi. Paholaisen pienet tarjoukset johtavat turmiollisiin seurauksiin. Eikö meillä kaikilla ole siitä näyttöä?

Jeesuksen kiusaukset; tee ihme, muuta kivet leiviksi olethan sinä Jumalan Poika. Jeesus torjuu harhaluulon, että kaikkeen elämään riittää vain toimeentulo. Meidän tulisi ymmärtää elämää kokonaisena, joka on paljon monipuolisempi ja sisältää kaiken ympärillämme olevan ja sisältää siten mahdollisuutemme olemassaoloon. Heittäydy alas ja uhmaa painovoimaa. Eikö sinulla ole varjelevat enkelisi. Jeesuksen sanat: "Älä kiusaa" katkaisee tuon houkutuksen. Kolmantena lupaus "Kaiken tämän", joss kumarrat minua, johtivat Jeesuksen sanomaan: "Mene poiss, Saatana". Jumala meidän tulee kunnioittaa ja palvella. Käyty taistelu johtaa Hänet enkelien palveluksille.

Elämä on täynnä haasteita ja odotuksia. Se on hienoa. On todella upeaa nähdä, miten moniin uskomattomiin tekoihin ihmiset pystyvät. He eivät lankea katteettomiin houkutuksiin. Taustalla on vahva itsetunto ja -kuri. Vahvat ponnistelut tuottavat tulosta. Sellaisia tekoja ei tarvitse koskaan myöhemmin katua. On välttämätöntä muistaa, ettei kukaan meistä onnistu aina ja kaikessa. Silloin on hyvä tajuta, ettei ole syytä langeta kyseenalaisiin keinoihin tavoitteen saavuttamiseksi. Oma luterilainen kirkkomme on avoimesti hyväksymässä vajavaisuutemme. Langenneella ihmisellä on armahdettuna paikkansa Jumalan omana, Kristuksen seurakunnassa. Muistan selvästi kiivastumiseni, kun olimme silloisen kanslistin Aino Saukkosen kanssa kirkkoherran virastossa, jossa asiakas tuli ponnekkaasti eroamaan kirkosta sanoen, ettei luterilaisessa kirkossa hyväksytä Kristuksen sovitustyötä. "Kuka sellaista on sanonut. Tänne ei tarvitse tulla tuollaisia valheita levittämään."

Olemme täällä tänään rankkojen muistojen äärellä. Surmansa saaneiden poliisien muistomerkit eivät ole ainoita. Sadat muistomerkit ristineen kertovat poisnukkuneista osin meillekin rakkaista ihmisistä. Joukossa on ehkä suurin osa sairauksien uuvuttamia ihmisiä, yhteiskunnan rakenteiden runnomia, taloudellisesti tappioita kärsineitä, sodan uhreja, melkoinen joukko evakkoon joutuneita ja monia ja taas monia uskossaan kilvoitelleita, jotka ovat kaivanneet päästä sinne, missä ei ole enää kyyneleitä eikä tuskaa. Näin on Vapahtajan turvissa ja ylösnousemuksen toivossa lähdetty. Saattajia on jäänyt lohduttamaan uuden elämän toivo.

Kiitollisin mielin olemme kirkossa, jonka sanan taustana on Jumalalle omistettu paikka. Täyttymystä ikävöiden me Kristukseen kastetut halajamme sanasta voimia pyhälle vaelluksellemme. Ja ehtoollinen on se leipä, joka ruokkii matkalla olevia. Houkutukset eivät sattaneet Herraamme ja Vapahtajaamme pois tieltä, joka johti hänen kuolemaansa. Hän taisteli meille tien pelastukseen. Paastonaika on uhrautumisen aikaa. Toivotan Sinulle kuulijani kestävyyttä sillä tiellä."