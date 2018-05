Ruisrockissa varaudutaan kaikentyyppisiin uhkiin: "Kannattaa olla yhteydessä matalalla kynnyksellä, jos näkee jotain epäilyttävää"

Ruisrockin promoottori Mikko Niemelä sanoo, että festivaalin turvallissuunnittelun kuuluu käydä läpi kaikki mahdolliset uhkaskenaariot, myös terrori-iskun mahdollisuus.

– Festivaalin turvallisuuden järjestäminen on iso projekti. Osa turvallisuustoimenpiteistä on näkyviä mutta siellä on myös paljon sellaista, mitä kukaan ei festareilla käydessään huomaakaan, Niemelä sanoo.

Turun puukkoiskun tekijä kertoi tiistaina, että aikoi aluksi iskeä Ruisrock-festivaaleille, mutta perui sitten suunnitelmansa.

Niemelän mukaan terrorismi on viime vuosina ollut yksi asioista, joihin festivaalien turvallissuusuunnittelussa kiinnitetään huomiota.

Niemelä kertoo, että tämän vuoden Ruisrockissa on paikalla noin 300 järjestyksenvalvojaa.

– Lisäksi siellä tulee olemaan ties kuinka paljon poliiseja ja pelastushenkilökuntaa. Koko vuoden järjestelyt tähtäävät siihen, että Ruisrockissa on turvallista. Se on iso osa festarin tekemistä.

Niemelä kehottaa festarilla kävijöitä olemaan yhteydessä henkilökunnan edustajaan tai järjestyksenvalvojaan heti, jos he näkevät jotain jotain epäilyttävää tai huomaavat, että joku on pulassa.

– Sillä tavalla me saamme viestiä eteenpäin organisaatiossa. Jos joku mietityttää, niin kannattaa ottaa yhteyttä mieluummin liian matalalla kuin korkealla kynnyksellä.