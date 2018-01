Runkovesiputkesta ryöppysi vettä kadulle Liedon keskustassa – maa syöpyi tien alta

Liedossa Varsinais-Suomessa on rikkoutunut runkovesiputki. Pelastuslaitoksen mukaan putkirikko on tapahtunut kunnan keskustassa. Pelastuslaitoksen tiedossa ei ole, moniko talous on ilman vettä.

Päivystävä palomestari Vesa Halonen kertoo, että vettä on virrannut putkesta useita satoja litroja minuutissa. Suuri osa siitä päätyi kuitenkin ojiin ja viemäreihin eikä uhannut esimerkiksi rakennuksia.

Vesi syövytti kuitenkin maata Hanhenkaari-nimisen tien alta, joten sen toinen kaista on poissa käytöstä.

Liedon kunta on ottanut putkirikon korjattavakseen.