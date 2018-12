Runsaat lumi- ja räntäsateet liukastavat teitä ympäri Suomea – pilviverho piilottaa komeetta Wirtasen taakseen

Koko Suomessa sataa runsaasti vettä, lunta ja räntää viikonlopun ja alkuviikon aikana, Ilmatieteen laitokselta kerrotaan. Ajokeli on tänään vaarallisen huono varsinkin Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa, ja kelivaroitus on annettu myös muualla Lappia ja lounaisinta Suomea lukuun ottamatta.

– Etenkin etelässä on lauhaa, mutta Lapissa pysyy koko ajan pakkanen. Tiistain jälkeen maan keskiosakin näyttää pysyvän pakkasen puolella. Etelärannikolla pakkaset ovat vielä epävarmoja, kertoo meteorologi Eveliina Tuominen.

Komeetta on taivaalla loppukuustakin

Maapalloa paraikaa ohittava komeetta Wirtanen alkaa pian olla jo paljain silmin havaittavissa pimeän aikaan, Tähtitieteellinen yhdistys Ursa kertoo. Kattavan pilvipeitteen vuoksi Wirtasesta pääsee kuitenkin lähiaikoina nauttimaan vain aivan pohjoisimmassa Suomessa.

– Utsjoella on ainoa kohta, missä tälläkin hetkellä on selkeitä alueita. Tiistaina ja loppuviikosta komeetta voisi näkyä muuallakin Pohjois-Lapissa. Muualla on hyvin pilvistä perjantaihin asti. Pilvet eivät näytä edes rakoilevan millään tavalla, Tuominen kertoo.

Ursan mukaan Wirtanen on kirkkaimmillaan noin viikon päästä. Se on korkeimmillaan etelätaivaalla iltaisin noin kello 22–23, ja sitä voi tarkkailla aina alkuvuoteen asti.

Wirtanen on noin kilometrin halkaisijaltaan oleva jäästä ja sorasta muodostunut löyhä kappale. Se on nimetty suomalaistaustaisen löytäjänsä Carl Wirtasen mukaan.