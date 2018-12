Ruokaa päätyy vähemmän roskiin, kun kaupat ovat auki läpi joulun – "Aukioloajoissa ei ole nähty ylilyöntejä"

Tänä vuonna on edessä kolmas joulu, kun kaupat saavat halutessaan olla avoinna vaikka läpi koko joulun. Kauppojen aukioloajat vapautuivat vuonna 2016, minkä jälkeen kaupat ovat saaneet itse päättää aukioloajoistaan. Suomessa on jo muutamia kauppoja, jotka ovat auki ympärivuorokautisesti.

Alkoholilain muutoksen myötä myös Alkot saavat olla tänä jouluna aattona auki.

Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto kertoo, että kaupat ovat edellisinä kahtena vuotena saaneet kerättyä kokemuksia myös joulun pidennetyistä aukioloajoista, mutta uusia kokeiluja tehdään kaupoissa edelleen.

– Jokin käytäntö, mikä on tänä vuonna, ei ehkä ole ihan samalla lailla ensi vuonna, Luoto toteaa.

Erot joulun aukioloajoissa yrityksittäin ja alueittain ovat Luodon mukaan suuria. Jos ennen tiesi varmasti, että pienimpiä myymälöitä lukuun ottamatta kauppojen ovet pantiin lukkoon jouluaattona kello 12, nyt jokaisen kaupan aukioloaika kannattaa tarkistaa erikseen.

Osa ruokakaupoista on esimerkiksi jouluaattona auki iltaan asti ja palvelee myös joulupäivänä, toiset noudattelevat perinteisempää kaavaa eli lopettavat myynnin iltapäivällä aattona ja avaavat ovensa seuraavan kerran vasta tapaninpäivänä.

– Aukioloajat ovat kyllä laajentuneet sen jälkeen, kun liikeaikalaki kumottiin. Kuluttajan kannalta se on helpottanut hyvin paljon arkea. Jos kerma jää ostamatta tai jotain täytyy täydentää joulun aikana, se on mahdollista tehdä, Kari Luoto sanoo.

Myös kaupat ovat Luodon mukaan hyötyneet aukioloaikojen vapautumisesta.

– Yritykset sanovat, että hävikin hallinta on helpottunut. Kun kiinniolopäiviä on vähemmän ja tavaravirta on vähän tasaisempi, päivämäärät eivät tule niin pahasti vastaan, Luoto toteaa.

Hänen mukaansa yrityksistä ei ole kantautunut Päivittäistavarakauppa ry:lle viestiä siitä, että jouluksi olisi hankalaa saada väkeä töihin.

– Olen ymmärtänyt, että työntekijöitä on ollut ihan helppo saada töihin myös joulunpyhinä, Luoto kertoo.

– Aukioloaikojen vapautuminen on ilman muuta ollut hyvä asia. Ylilyöntejä asiassa ei ole nähty, hän arvioi.