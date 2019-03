Ruokaa, rauhaa, ymmärrystä... Jyväskyläläiset abit kertovat, millaista tukea he kaipaavat vanhemmiltaan kirjoitusten aikana

Nuutti Hakkarainen, 18

Schildtin lukion abiturientti

Toivon, että jos olen lukemassa kotona, kotona olisi valmiiksi jääkaapissa ruokaa. Silloin ehtii itse paremmin lukea, jos ruuanlaittoon ei mene aikaa. Koepäiviin valitsen eväät itse. Kyyti kirjoituksiin on hyvä, ei tarvitse aamulla herätä niin aikaisin bussiin.

Alisa Ruuhinen, 18

Schildtin lukion abiturientti

Mua auttaa se, että saan omaa rauhaa. Jos opiskelen huoneessani, ei tulla sinne koputtelemaan. Myös se on auttanut, että kirjoitusten aikana olen saanut vähän helpotusta kotitöistä. Äiti on myös kuljettanut kokeisiin ja kaupassa on käyty yhdessä.

Niklas Tammelin, 18

Schildtin lukion abiturientti

Toivon, että vanhemmat antavat aikaa valmistautua kokeisiin rauhassa ja auttavat tarvittaessa. Vanhempia ovat ostaneet kaupasta tiettyjä eväitä ja myös tentanneet minulta asioita esimerkiksi kielikokeisiin valmistautuessani, sekin auttaa paljon.

Konsta Kiviniemi, 18

Schildtin lukion abiturientti

Pärjään aika hyvin omillani. Olen halunnut hoitaa itse käytännön asioita. Välillä kirjoitusten aikaan on tullut olo, että olen pyytänyt porukoilta vähän apua. Tää on aika hektistä, ja lukumotivaation ylläpitoon olen tarvinnut tukea.

Elsa Takala, 18

Schildtin lukion abiturientti

Olen saanut tukea, mutta myös tsemppaavia kehotuksia lukea, kun kirjoitukset ovat tärkeät. Käytännön asioista huolehdin mielellään itse. Se ärsyttää, jos vanhemmat liikaa huolehtii. Myös vertailu vanhempien arvosanoihin ärsyttää.

Miika Kuosmanen, 18

Schildtin lukion abiturientti

Toivon lukurauhaa, ymmärrystä ja apua tarvittaessa. Aikalailla pärjään itsenäisesti, joskus voin tarvita apua. Hoidan itse aikataulut, eväät ja kyydit. Ymmärrys on sitä, saan itsenäisesti päättää, mitä aineita kirjoitan ja minne hakeudun jatko-opiskelemaan.