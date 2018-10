Ruokapankilla huutava pula lahjoituksista Jyväskylässä – perjantaina lahjoituskassit jäävät jakamatta

Jyväskylän Katulähetyksen Ruokapankki Jokapäiväinen leipä kärsii ruokalahjoituspulasta. Järjestö tiedotti asiasta torstaina.

Ruoka-apu saatiin jaettua normaaliin tapaan vielä kuluvan viikon keskiviikkona. Lähipäivien tilanne on kuitenkin tukala, Ruokapankin vastaava työntekijä Juha Kautto kertoo.

– Huomenna perjantaina emme saa jaettua varsinaista lahjoituskassia, määrät ovat todellakin niin pieniä. Jonkin verran leipää ja kuivaruokaa on tarjolla. Maanantaina tilanne on sama. Pyritään pienestäkin aina saamaan aikaiseksi, mutta ne on sitten köyhempiä kasseja.

Ruokapankin lahjoitusrinkiin kuuluvat kaikki alueen kolme isoa elintarvikeketjua, yksi tukkuliike ja muutamia pienempiä paikallisia toimijoita. Lahjoitusahdinko syvenee vuosittain muutamiksi, noin viikon mittaisiksi jaksoiksi, Kautto kertoo. Syynä taustalla vaikuttavat markkinoiden suhdannevaihtelut.

– Viimeksi kevättalvella oli vielä pahempi tilanne kuin nyt. Se jatkui vielä useita viikkoja, silloin teimme itse ruokaa toimitilojen keittiössä jaettavaksi. Joulun jälkeisinä aikoina niin käy monesti, ettei lahjoitusruokaa löydy riittävästi.

Ruokapankki toimii tällä hetkellä evakkotiloissa Kyllikinkadulla. Toimitilojen ahtaus on Kauton mukaan Ruokapankin perustavanlaatuisin ongelma; hallimaisissa olosuhteissa toiminta olisi mahdollista saada kestävämmälle pohjalle.

– Eivät nämä tilat riitä millään. Tulisi olla suuri logistiikkahalli, jossa kaikki ruoka saataisiin säilytettyä samassa paikassa. Jos sellainen on tiedossa, niin kauppiaat ovat eri tavalla kiinnostuneita. Silloin on mahdollista saada tukkuja ja isoja tehtaita mukaan lahjoitusrinkiin. Näin tapahtui esimerkiksi Vantaalla. Mutta ne tilat se vaatii, ja jonkunhan ne pitää löytää ja maksaa.

Logistiikkahallin kustannuksiin ei kuitenkaan taipune kuka tahansa. Miten tavallisen yksityishenkilön on siis mahdollista halutessaan helpottaa nykyistä ahdinkoa?

– Ei muuta kuin soittoa meille ja tarjoaa lahjoitettavaa, Kautto vastaa.

– Kyllä nytkin alkuviikosta eräs henkilö soitti että olisi porkkanoita tarjolla, ja me otimme ne ilman muuta vastaan. Tällainen tuoreruoka tiloilta suoraan olisi erittäinkin tervetullutta, koska meillä on pääsääntöisesti jaossa leikkeleitä, eineksiä ja maitotuotteita. Ei mitään hirveän terveellistä.