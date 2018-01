Ruotsalainen tiedustelupomo: Viestinnästämme on tullut avoimempaa

Ruotsin tiedustelutoimijat ovat ottaneet käyttöön takavuosia avoimemman linjan viestinnässään. Näin arvioi Ruotsin puolustusvoimien tiedustelu- ja turvallisuuspalvelun (Must) päällikkö Gunnar Karlson.

– Olemme viimeisen vuosikymmenen aikana asteittain todenneet, että voimme kertoa (toiminnastamme) enemmän ilman, että paljastaisimme jotakin salaista, sanoo Karlson STT:lle.

Hänen mielestään avoimuuteen liittyy kaksi keskeistä tekijää: kansalaiset saavat tietää enemmän siitä, mihin verorahoja käytetään – ja toisaalta viranomaiset voivat pyrkiä lisäämään luottamusta toimintaansa.

– Avoimuus on hyvästä, sillä se lisää luottamusta, Karlson sanoo.

Tiedusteluun kytkeytyvät ruotsalaisviranomaiset ovat julkaisseet esimerkiksi vuosikertomuksissaan arvioita Ruotsin turvallisuusympäristöstä ja maahan kohdistuvista uhista.

Punninta avoimuuden ja salassapidon välillä on joka tapauksessa vaikeaa, Karlson sanoo.

– Tiedustelupalvelu ei voi toimia, jos tiettyjä asioita ei pidetä visusti salassa.

Toisaalta viranomaiset uskovat, että ulkoa tulevia uhkia vastaan voidaan suojautua paremmin, jos asioista puhutaan ääneen ja avoimesti.

– Esimerkiksi Ruotsin turvallisuuspoliisi Säpo nimeää tiettyjä maita, ja sen takana on ajatus, että on myös helpompi suojautua, kun tietää, mitä vastaan suojautua. Tämän vuoksi tietyissä tapauksissa on hyvä asia ja jopa välttämätöntä olla hiukan yksityiskohtaisempi uhista puhuttaessa, kun taas muissa tilanteissa tätä ei tarvita.