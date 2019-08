Ruotsalaismedia: Kaksikko Suomeen jo viime viikolla

Tämä tiedetään:

– Poliisi meni sunnuntain vastaisena yönä Porvoon Koneistajantielle tavanomaiselle omaisuusrikokseen liittyvälle tehtävälle. Tapahtumapaikka sijaitsee Porvoon Ölstensin pienteollisuus- ja yritysalueella.

– Paikan päällä kaksi miestä avasi tulen kahta poliisia vastaan.

– Poliisit haavoittuivat. He ovat iältään noin 35- ja 45-vuotiaita, ja kummallakin on pitkä työkokemus. Nuorempi poliisi pääsi sairaalasta sunnuntaina. Vanhempi poliisi oli maanantaina yhä sairaalassa, ja hänen vammansa olivat vakavia, mutta hänellä ei ole hengenvaaraa.

– Poliisi otti sunnuntai-iltana ampumisista epäillyt miehet kiinni rajun takaa-ajon jälkeen Ikaalisissa Tampereen lähistöllä.

– Epäillyt pakenivat poliisia, ampuivat poliisin ajoneuvoja kohti ainakin kymmenkunta laukausta ja ajoivat poliisin ajoneuvoja päin. Kolme poliisin ajoneuvoa vaurioitui, mutta kukaan ei loukkaantunut noin puoli tuntia kestäneen takaa-ajon aikana.

– Sosiaalisessa mediassa on levinnyt kuvia ja videoita kiinniottopaikalta. Niiden perusteella epäillyt olivat liikkeellä vihertävänharmaalla Volvolla. Kuvissa näkyvät miehet ovat tummahiuksisia, ja ainakin toisella heistä näyttää olevan parta. Epäillyt olivat pukeutuneet tummiin housuihin ja tummiin t-paitoihin. Ainakin toisella heistä on tatuointeja ainakin käsivarressa.

– Maanantaina iltapäivällä poliisi kertoi, että toinen epäilty on sekä Suomen että Ruotsin kansalainen ja toinen on Ruotsin kansalainen. He ovat syntyneet vuosina 1989 ja 1994. Poliisi ei tarkentanut, kummalla on kaksoiskansalaisuus.

– Poliisi luonnehtii juttua "skandinaaviseksi".

– Poliisi tutkii tapahtunutta kahden murhan yrityksenä. Takaa-ajon osalta rikosnimikkeet tarkentuvat.

Näistä asioista ei ole vahvistettuja tietoja:

– Poliisi on kuvaillut Porvoossa hälytyksen tehnyttä henkilöä ”mielenkiintoiseksi”. Viranomainen ei kuitenkaan ole kertonut, kuka soittaja oli.

– Tapahtumien kulusta Porvoossa ei ole kerrottu täsmällisemmin. Julkisuudessa on spekuloitu mahdollisuudella, että poliisille järjestettiin ansa ja väijytys.

– Poliisi ei ole kertonut sitäkään, käyttivätkö poliisit aseitaan Porvoossa tai takaa-ajotilanteessa. Alustavasti vaikuttaisi siltä, että eivät. Näin siksi, että Valtakunnansyyttäjänvirastolle ei ollut maanantai-iltapäivään mennessä tullut ilmoitusta aseenkäytöstä. Tällainen ilmoitus on aina tehtävä, ja yleensä se tehdään nopeasti.

– Keskusrikospoliisi ei ole kertonut, miten se pääsi Tampereen suunnassa ajaneiden epäiltyjen jäljille.

– Ei ole tiedossa, etsiikö poliisi muita tapaukseen liittyviä ihmisiä.

– Keskusrikospoliisi ei ole kertonut epäiltyjen motiiveista eikä sitä, uskotaanko miesten olevan mukana järjestäytyneessä rikollisuudessa.

– Ilta-Sanomien mukaan miehet olisivat veljeksiä. Vanhempi miehistä on lehden mukaan ollut Ruotsissa epäiltynä vero- ja kirjanpitorikoksista, mutta syyllisyydestä ei ollut näyttöä.

– Ruotsalaismediassa on kerrottu, että epäilty kaksikko olisi tullut Suomeen viime viikolla.

– Epäillyiksi väitetyistä miehistä kiertää kuvia verkossa.