Ruotsin kristillisdemokraatit valitsivat Stubbin, Suomen kristilliset Weberin

Ruotsin kristillisdemokraattinen puolue tukee Alexander Stubbia Euroopan kansanpuolueen kärkiehdokkaaksi ja komission johtoon. Puolue kertoo luottavansa hänen kykyynsä ohjata EU:ta ja komissiota oikeaan suuntaan.

Puolueella on Helsingin puoluekokouksessa viisi äänioikeutettua edustajaa, kun edustajia on yhteensä 734. Pienestä koostaan huolimatta merkittävää on se, että molemmat ruotsalaiset EPP-puolueet tukevat nyt Stubbia. Maltillinen kokoomus on ollut tukemassa Stubbin ehdokkuutta alusta asti yhdessä Viron Isänmaa-puolueen kanssa.

Suomen kristillisdemokraatit sen sijaan on kertonut tukevansa saksalaista Manfred Weberiä. Puheenjohtaja Sari Essayah kertoi puolueen KD-lehdessä, että puolue haluaa vahvistaa EPP:n kristillisdemokraattisuutta.

EPP valitsee kärkiehdokkaansa Helsingissä 8. marraskuuta.