Ruotsin kuolonkolarissa henkensä menettäneet sveitsiläisiä

Kiirunan kuolonkolarissa henkensä menettäneet kuusi miestä olivat kaikki sveitsiläisiä, kertoi Ruotsin media sunnuntaina. Varhain lauantaina sattuneessa turmassa loukkaantui lisäksi yksi mies, joka hänkin oli Sveitsistä. Kaikki uhrit olivat 20–30 -vuotiaita.

Revontulia katsomaan saapunut ryhmä oli lähdössä paluumatkalle, kun heidän pikkubussinsa törmäsi rautamalmia kuljettaneeseen kuorma-autoon Kiirunassa lähellä Masuunikylää Suomen rajan tuntumassa.

Turma sattui mutkassa, joka tiedettiin vaaralliseksi, koska se on väärin päin kalteva. Samassa paikassa on sattunut lukuisia onnettomuuksia, niistä edellinen ennen kuolonkolaria perjantaina. Paikalla on 90 kilometrin nopeusrajoitus, mutta paikalliset asukkaat ovat vaatineet sen laskemista 60 kilometriin tunnissa. Lisäksi tielle haluttaisiin ohituskaistoja.