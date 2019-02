Ruotsin-laivalla tuhkarokkotapaus – THL antaa ohjeita matkustajille

Pääkaupunkiseudulla on todettu tuhkarokkotartunta aikuisella henkilöllä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Sairastunut on matkustanut Silja Serenadella Helsingistä Tukholmaan ja takaisin 1.–3. elmikuuta. Laiva on lähtenyt Helsingistä perjantaina 1. helmikuuta kello 17 ja paluumatkalle Tukholmasta lauantaina 2. helmikuuta kello 16.45 paikallista aikaa. Se on palannut Helsinkiin sunnuntaina 3. helmikuuta klo 10.30.

Tuhkarokkoon sairastunut on matkustanut laivalla taudin tartuttavuusaikana ja mahdollisesti altistanut muita matkustajia taudille. Tartunta liittyy aiemmin Suomessa vahvistettuun tuhkarokkotapaukseen.

Matkustajien tarkistettava rokotuksensa ja tarkkailtava oireita

Tuhkarokko on poikkeuksellisen tarttuva, huoneilman välityksellä leviävä tauti. Tartuntaan riittää samassa tilassa oleskelu. THL kehottaa samalla laivalla matkustaneita tarkistamaan omat rokotuksensa sekä tarkkailemaan tuhkarokon oireita seuraavan kolmen viikon aikana.

Hyvän suojan tuhkarokkoa vastaan antaa kaksi MPR-rokotetta. Jos lapsi on saanut rokotusohjelman mukaisesti ensimmäisen annoksen rokotetta, toista annosta ei tarvitse aikaistaa.

Mikäli et tiedä rokotussuojasi tilannetta tai se puuttuu, THL kehottaa ottamaan yhteyttä omaan terveyskeskukseen viipymättä.

Rokotetta ei tarvita, mikäli on sairastanut tuhkarokon.

Tuhkarokon ensioireita ovat korkea kuume ja hengitystieoireet, jotka alkavat yleensä 9–11 vuorokauden kuluessa. Niitä seuraa ihottuma, joka alkaa yleensä 3–5 vuorokautta myöhemmin.

Lasten rokotuskattavuus nousussa

THL tiedotti aiemmin tänään, että lasten rokotuskattavuus Suomessa on parantunut. Kokonaisuudessaan kattavuus on erittäin hyvä, mutta siinä on eroja eri rokotteiden ja eri alueiden välillä.

Eniten on parantunut tuhkarokolta, vihurirokolta ja sikotaudilta suojaavan MPR-rokotteen rokotuskattavuus. Rokotuksen sai vuonna 2016 syntyneistä lapsista noin 96 prosenttia. Kasvua 2015 syntyneisiin on lähes kaksi prosenttiyksikköä.

Kurkkumädältä, jäykkäkouristukselta, hinkuyskältä, poliolta ja Hib-taudeilta suojaavan viitosrokotteen saa 99 prosenttia lapsista. Myös pneumokokkirokotteen suosio on kasvussa: vuonna 2016 syntyneistä sen on saanut 96 prosenttia. Rotavirusrokotteen saa noin 92 prosenttia lapsista.

Rokottamattomuus erittäin harvinaista

Vaikka rokotevastaisuudesta on käyty ajoittain julkista keskustelua, on rokottamattomuus Suomessa harvinaista. Vain noin prosentti lapsista ei ole saanut kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvia perusrokotuksia lainkaan kolmeen ikävuoteen mennessä. Kouluikään ehtineistä lapsista ilman perusrokotuksia jää vain puoli prosenttia.

– Uutisointi tuhkarokosta ja siihen liittyvistä jälkitaudeista on tuonut vahvasti esille sen, miksi rokotuksia tarvitaan. Rokotuskattavuuksissa on kuitenkin alueellisia eroja. Koska esimerkiksi tuhkarokko tarttuu erittäin herkästi, kannattaa tavoitella mahdollisimman korkeaa kattavuutta sekä alueellisesti että eri väestöryhmittäin, sanoo THL:n asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo tiedotteessa.

Suhteessa eniten rokottamattomia on Pohjanmaalla ja Päijät-Hämeessä.

THL:n kattavuustiedot perustuvat valtakunnalliseen rokotusrekisteriin.