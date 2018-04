Ruotsin pääsykoehuijaus hälytti ainakin Helsingin yliopiston käymään ohjeensa läpi

Ruotsissa paljastunut laajamittainen huijaus korkeakoulujen pääsykokeissa herätti ainakin Helsingin yliopiston arvioimaan, pitääkö pääsykokeiden käytäntöjä vielä tiukentaa nykyisestään vilpin ehkäisemiseksi. Voidaanko jotain tehdä jo tämän kevään kokeita varten tai tuleville vuosille, miettii hakijapalvelujen päällikkö Sini Saarenheimo .

Helsingin yliopiston pääsykokeisiin osallistuu 15 000 hakijaa vuodessa. Huijausyrityksiä paljastuu vain yksittäisiä vuodessa.

Ruotsissa jäi juuri kiinni isän ja kahden pojan muodostama liiga, jonka epäillään myyneen pääsykokeiden oikeita vastauksia neljän–viiden vuoden ajan ja hankkineen näin vähintään 10 miljoonaa kruunua (noin miljoona euroa), kertoo maan syyttäjälaitoksen alainen talousrikosvirasto.

Liiga jäi kiinni viime lauantaina kesken kevään pääsykokeiden. Yksi kiinni jääneistä toimi kokeen järjestäjänä.

Yliopistojen pääsykokeita ollaan Suomessa viemässä yhä enemmän soveltavaan suuntaan. Kun ulkoluvun sijaan olennaista onkin tiedon soveltaminen, vilpin mahdollisuudet pienenevät.

– Perinteisistä muistiinpanoista ei ole enää juuri apua, sanoo osastopäällikkö Mari Kähkönen Turun yliopistosta STT:lle.

Kähkösen tiedossa on muutama tapaus, jossa hakijalta on löytynyt muistiinpanoja, mutta hänen mukaansa tilanne on hyvin hallinnassa.

Jyväskylän yliopistossa ei ole viime vuosina paljastunut pääsykokeissa tapahtuvia huijauksia. Yliopiston koulutuspalvelujohtaja Mari Ikonen luottaa Kähkösen tavoin siihen, että pääsykokeiden muuttuminen vaikeuttaa vilpin käyttöä.

– Kokeet eivät jatkossa enää edellytä pitkää valmentautumista, ja ne perustuvat koetilanteessa jaettavaan materiaaliin.

Ilmeiset huijaustavat osataan Saarenheimon mukaan ehkäistä ennalta. Koesaleissa on paljon valvojia, vessojen paperikoreihin on turha piilotella lunttilappuja ja selvät säännöt kertovat, mitä tavaroita koesaliin saa viedä.

Ruotsissa huijaaminen rikos

Ruotsin poliisi ja syyttäjä eivät tarkkaan kerro, kuinka huijaus on tehty, mutta apuna on käytetty muun muassa korvanappeja. Huijauspalvelua oli mainostettu netissä ja sosiaalisessa mediassa.

Pääsykokeessa huijaaminen on ollut Ruotsissa syksystä 2016 lähtien rikos. Kiinni jääneestä voidaan tehdä rikosilmoitus, jos hän on aiemmin allekirjoittanut lupauksen olla käyttämättä vilppiä.

Talousrikosviraston mukaan yliopistot ja korkeakoulut tekivät vuonna 2016 rikosilmoituksen 52 hakijasta.

Tuomiot ovat yleensä sakkoja tai korkeintaan puoli vuotta vankeutta.