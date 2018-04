Ruotsin tieliikenne EU:n turvallisinta – Suomikin petrannut

Ruotsin tieliikenne on Euroopan unionin turvallisinta. Ruotsin maanteillä menetti viime vuonna henkensä 25 ihmistä kutakin miljoonaa asukasta kohti. Kolmen kärkeen sijoittuivat myös Britannia 27:llä ja Hollanti 31 tieliikennekuolemalla per miljoona asukasta.

Synkimmät tilastot tulivat Romaniasta. Siellä liikenteessä kuolee 98 ihmistä miljoonaa asukasta kohti.

Suomi sijoittui vertailussa kohtuullisen hyvin. Meillä tieliikenne vaati 39 ihmisen hengen per miljoona asukasta. Tieturvallisuus on kehittynyt Suomessa myönteisesti, sillä liikennekuolemien määrä on vähentynyt yli viidenneksen vuodesta 2010.

Vuonna 2017 liikenneturvallisuus parantui EU-maista eniten Virossa.

EU:n maanteillä kuoli viime vuonna yhteensä 25 300 ihmistä. Unionin maiden keskiarvo oli 49 tiekuolemaa per miljoona asukasta.