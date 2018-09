Sää jatkuu tänään lämpimänä – sade- ja ukkoskuuroja voi kuitenkin olla luvassa

Sää jatkuu vuodenaikaan nähden lämpimänä, kertoo Ilmatieteen laitos. Maan länsiosassa päivän ylimmät lämpötilat ovat 16–22 asteen välillä ja itäosassa 16–20 asteen välillä. Maan pohjoisosassa lämpötilat nousevat ylimmillään 15–19 asteeseen.

Maan länsiosassa on tänään aluksi poutaa, mutta iltapäivästä alkaen voi tulla paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Itäosassa on puolipilvistä tai pilvistä ja enimmäkseen poutaa. Maan pohjoisosassa on aluksi sumua, mutta enimmäkseen sää on selkeä ja poutainen.