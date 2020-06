Sää on epävakainen koko maassa, Lapissa tulvat voivat edelleen aiheuttaa vahinkoja

Sää on tänään epävakainen koko maassa, kertoo Ilmatieteen laitos. Maan etelä- ja keskiosassa sää on pilvinen tai puolipilvinen ja luvassa on etelästä alkaen monin paikoin sadetta. Maan länsiosassa etelätuuli on voimakasta illalla ja yöllä ja voimassa on kovan tuulen varoitus.

Myös pohjoisessa on luvassa sadetta ja sadekuuroja sekä mahdollisesti myös ukkosta. Lapin tulva-alueilla tilanne on viikonlopun aikana rauhoittumassa. Tulvat voivat kuitenkin edelleen aiheuttaa rakennusvahinkoja sekä merkittäviä häiriöitä liikenteelle Rovaniemen ja Kittilän seuduilla.