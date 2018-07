Sää suosi uutta unikekoa – toimitusjohtaja Tapani Bastman heitettiin mereen Naantalissa

Vuoden unikeko on tänä vuonna Turun Seudun Energiatuotannon toimitusjohtaja Tapani Bastman. Visit Naantali kuvailee tiedotteessa Bastmania ihmiseksi, jolla on vankka energia-alan kokemus. Hän on esimerkiksi tunnettu naantalilaisesta teollisuuskohteesta, jonka rakennustyöt toteutettiin ensimmäisenä Suomessa allianssimallilla.

Uuden unikeon valinta julkistettiin perinteisesti heittämällä Bastman mereen Naantalin vanhan kaupungin vierassatamassa.

Sää suosi uutta unikekoa, sillä lämpötilat olivat jo aamulla kello seitsemän 20 asteen kieppeillä.