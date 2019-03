Säästökuuri puhuttaa jämsäläisiä, mutta negatiivisuudesta haluttaisiin eroon – Kaupunginhallituksen jäsen myöntää asenneongelman: "Nyt on aloitettava kuuntelemaan"

Positiivista puhetta, hyvää yhteishenkeä ja elinvoimaa. Niitä huudettiin kilpaa keskiviikkoiltana Jämsän kaupungin järjestämässä kuntalaisten kuulemistilaisuudessa Vitikkala-salissa.

Tilaisuuden ensimmäisen puheenvuoron käytti kaupunginjohtaja Ilkka Salminen, joka kertoi syyn tilaisuudelle: kaupungin yt-neuvottelut sekä ankara säästökuuri organisaatiomuutoksen ohella.

– Melkein kaikkia kuntia koskettaa nyt rakennemuutos, mutta siitä selviäminen on mahdollista, Salminen valoi alkajaisiksi uskoa kuulijoihin.

Ennen tilaisuutta Jämsän keskustassa Kerttu-koiraansa ulkoiluttanut Riina Saarinen toivoi, ettei Jämsän säästökuuri nipistäisi turhan ankarasti tulevaisuuden tekijöitä.

– Jo ihan opettajana täytyy sanoa, ettei lapsien kohdalla säästetä ainakaan, alakoulun opettajana toimiva kahden lapsen äiti toivoo.

Saarinen ei osallistunut keskustelutilaisuuteen, mutta hänen ajatuksensa olivat varsin yhteneväiset monen keskusteluiltaan osallistuneen kanssa. Juokslahden, Koskenpään ja Länkipohjan kylien puhemiehenä ollut Ismo Reitmaa muistuttikin, että koulu on kylien ydin.

Niko Riekkovaara ja Ville Erkkilä luovuttivat tilaisuuden lomassa kaupunginjohtaja Salmiselle adressin, jossa liuta nimiä toivoo Länkipohjan koulun säilytettävän.

Kaupunginhallitus on esittänyt 17.4. kokoontuvalle valtuustolle, että Länkipohjan kirjasto saisi jatkaa toimintaansa, mutta koulun kohtalo on vaakalaudalla. Valtuustolle esitetään, että jos Länkipohjan koulu ei saa täyteen 33 oppilasta, on koulu syytä lakkauttaa. Näin voisi tapahtua aikaisintaan syksyllä 2021.

– Koulujen lakkauttamiset tuntuvat olevan aina esillä. Tässä kyllä väsyy niin päättäjät kuin kuntalaisetkin, yleisöstä tokaistiin – ja tokaisu sai illan isoimmat aplodit.

Negatiivinen ilmapiiri häiritsi useampaa yleisötilaisuuteen osallistujaa. Positiivista puhetta ja yhteen hiileen puhaltamista kaivattiin – ja sitä jopa luvattiin monen suusta. Kaupunginhallituksen jäsen Seija El Sayed (LNJ) myönsikin, että kaupungissa on vallinnut viime vuosina asenneongelma.

– Asenne, motivaatio ja palveluhalukkuus ovat puuttuneet. Nyt on aloitettava kuuntelemaan, El Sayed totesi.

Reitmaa toivoi, että elinvoimaa suunnan kääntämiseksi löytyisi. Hän ehdottikin kaikkien yhteisiä talkoita, jotta koko Jämsä nousisi.

– Mutta jos ei edes yritetä, ei voida onnistua. Tarvitaan konkreettisia tekoja ja niitä me kylät ideoidaan parasta aikaa, Reitmaa sanoi.

Illan antia takarivissä kuunnellut Jämsän nuorisovaltuuston puheenjohtaja Eveliina Lahtinen totesi illan päätteeksi, että oikeaa keskustelua aiheesta on jo tovin kaivattu.

– On upeaa, että täällä on näin paljon kuntalaisia, jotka voivat sanoa ääneen asioita. Etteivät kaikki pura kommentoiden mielipiteitään miten sattuu somessa, Lahtinen kiitti runsaslukuista yleisöä tilaisuuden päätteeksi.