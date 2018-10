Säätiölle mojova hulevesilasku Jyväskylän kaupungilta – Kauko Sorjonen: ”Ylimielisyys ärsyttää”

Kuokkalan kartanon yläkerran huoneessa, pitkän pöydän ääressä istuu kaksi miestä. Pöydällä lepää Jyväskylän kaupungin lähettämä lasku kartanon hulevesistä. Laskun summa on 1 800 euroa, ja se on osoitettu Kauko Sorjosen säätiölle.

– Ei säätiö tästä laskusta kuole, se on ihan yks’ hailee. Mutta tämä ylimielisyys, jota kaupungin johto tänä päivänä käyttää, ärsyttää. Ovat kuin jumalasta seuraavia eivätkä keskustele asioista kuin tiettyjen ihmisten kanssa, kotiseutuneuvos Kauko Sorjonen puhisee.

Kuokkalan kartano on Kauko Sorjosen säätiön omistama, vuonna 1904 valmistunut pramea talo. Kartanon rakennutti teollisuuspatruuna Julius Johnson, ja sen suunnitteli arkkitehti Wivi Lönn. Tänä päivänä Kuokkalan kartanossa toimii kahvila, ja talossa on esillä osa Sorjosen säätiön taidekokoelmasta. Kartanoon on vapaa pääsy.

Hulevesimaksuja ei ole ennen tätä syksyä tarvinnut Jyväskylässä kenenkään kaupungille pulittaa. Jyväskylän kaupunginvaltuusto päätti hulevesimaksun käyttöön ottamisesta helmikuussa 2017.

Hulevesimaksun kiinteistökohtaisesta määräytymisestä päätti puolestaan kaupunkirakennelautakunta viime joulukuussa.

Ensimmäiset laskut lähtivät lokakuussa

Hulevesimaksun perimisen taustalla on vuonna 2014 eduskunnan hyväksymä lakimuutos, joka sälytti vastuun hulevesien hallinnan järjestämisestä kokonaan kunnille. Jyväskylän kaupunki lähetti ensimmäiset laskut kiinteistönomistajille lokakuussa.

– Herättää ihmetystä, kun taivaalta satava vesi muuttuu maata koskettaessaan laskuksi kiinteistön omistajalle, ja sitten tämä summa siirtyy rahaksi kaupungille, sanoo toinen pöydän ääressä istuva mies, Sorjosen säätiön hallituksen jäsen, yliarkkitehti Pentti Pouttu.

– Sen ymmärrän, että jos on olemassa vesilaitos, joka pitää yllä vesijohtoverkostoa, maksetaan sille jätevesimaksu. Vesilaitosta hoitaa Jyväskylän Energia, ei suinkaan kaupunki.

– Nyt tämä hulevesimaksu on jostain syystä osoitettu kaupungille. Kyllä tämä verolta näyttää.

Jyväskylän kaupungin mukaan maksulla ”- - katetaan hulevesijärjestelmän rakentamisesta ja ylläpidosta kunnalle syntyviä kustannuksia”. Hulevedellä tarkoitetaan esimerkiksi maan pinnalta ja rakennuksen katolta pois johdettavaa sade- tai sulamisvettä. Myös salaojavesiksi kutsutut rakennusten perustusten kuivatusvedet ovat hulevettä.

"Ei kahvikupillistakaan kaupungin järjestelmään"

Kotiseutuneuvos Sorjonen ihmettelee hulevedestä maksamista semminkin, kun Kuokkalan kartanon vedet imeytyvät suoraan maaperään.

– Maa imee kaiken veden tällä tontilla. Kahvikupillistakaan ei mene kaupungin järjestelmään, Sorjonen sanoo.

– Pistää miettimään, paljonko on samanlaisia turhasta maksavia kiinteistöjä tässä kaupungissa.

Kaikkiaan Jyväskylän kaupunki on lähettänyt hulevesilaskun noin 17 000 kiinteistönomistajalle. Kesällä heille lähetettiin etukäteen tiedote, jossa kerrottiin, kuinka maksun summa määräytyy.

Samassa kirjeessä pyydettiin tarkistamaan kiinteistön tiedot oikeiksi ja tarkistamaan, onko kiinteistö oikeutettu hulevesimaksun vähennyksiin. Kuokkalan kartanon tapauksessa vähennyksille ei ollut perusteita.

– Maksuun vaikuttavat tontin pinta-ala ja kaavamerkintä. Jos tämä kartano muutettaisiin kaavamerkinnällä asunnoksi, kuten se alunperin onkin ollut, olisi maksu vain 50 euroa, Pouttu toteaa.