Säätytalolla on sovittu 18 maakunnan sote-uudistuksesta – pääkaupunkiseudun asema selvitetään erikseen

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen hallintomallista on löydetty ratkaisu Säätytalolla, kertoo hallitusta muodostava SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne.

Rinteen mukaan sote-uudistusta on tarkoitus lähteä rakentamaan 18 itsehallinnollisen maakunnan varaan. Samalla on sovittu myös, että julkinen sektori on pääjärjestäjä ja -tuottaja.

Vuoden loppuun mennessä selvitetään erikseen pääkaupunkiseudun asema uudistuksessa.

– On sovittu myös siitä, että tämän vuoden loppuun mennessä selvitetään, voisivatko kaupungit ja kunnat toimia myös tuottajina, Rinne kommentoi.

Rinne kertoo, että parlamentaarisessa valmistelussa on tarkoitus käydä läpi erityisesti verotukseen ja monikanavarahoitukseen liittyviä kysymyksiä.

Sote-sovusta ennen Rinnettä kertoneen Helsingin Sanomien mukaan maakuntiin olisi siirtymässä myös palo- ja pelastustoimi.

Neuvotteluaikataulut venyvät

Hallitusneuvottelujen aikataulut ovat venymässä Rinteen alkuperäisestä suunnitelmasta. Alun perin Rinne oli toivonut, että valmista olisi jo perjantaina, mutta neuvottelujen valmistuminen venyy EU-vaalikiireiden vuoksi ensi viikkoon.

Talous- ja veroryhmien työ on edelleen kesken, mutta muissa työryhmissä on Rinteen mukaan valmista.

Rinne kertoi jo aiemmin, että leikkauksia ei tarvitse tehdä ja uusiin pysyviin menoihin ja suuriin investointeihin olisi kyllä rahaa.

Suunnitteilla on esimerkiksi isoja ja kalliita rata- ja väylähankkeita. Hallitusneuvotteluissa mukana olevat puolueet ovat myös luvanneet satsata erityisesti koulutukseen, mutta tiettävästi neuvotteluissa on ollut kiistaa, millaisilla summilla.

Julkisuuteen tihkuneiden tietojen mukaan kaikkiaan pysyviä menoja oltaisiin kasvattamassa miljardilla eurolla, mikä olisi tarkoitus rahoittaa työllisyyden ja verotulojen kasvulla. Investointeihin saataisiin rahaa myymällä valtion osakeomistuksia.

Hallitusohjelmasta neuvottelevat SDP:n kanssa keskusta, vihreät, vasemmistoliitto ja RKP.