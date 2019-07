Sähköisen elintestamentin on tehnyt yli puoli miljoonaa suomalaista – "Tilanne on selkeämpi, jos tahdonilmaus on tehty elinaikana"

Halu elinluovutukseen yleistyy. Sähköisen Kanta-arkiston Omakantaan on tehnyt elinluovutustestamenttinsa jo noin 535 760 suomalaista.

Pahvisen elinluovutuskortin täyttö tuli mahdolliseksi vuonna 1975, mutta sellaisen raapustaneiden määrästä ei ole täsmällistä tietoa.

Munuais- ja maksaliiton arvion mukaan kaikkiaan 25 prosenttia on tehnyt elintestamentin tavalla tai toisella tai ainakin kertonut tahtonsa läheisilleen. Kuitenkin kyselyiden mukaan jopa 85 prosenttia suomalaisista on teoriassa valmis luovuttamaan sisäelimensä tai kudoksensa toisen ihmisen hoitamiseksi. Valtaosa heistä on yli 50-vuotiaita.

Lääkäriliiton varatoiminnanjohtaja Hannu Halila sanoo, että vaikka elinluovutusten määrä on lisääntynyt, siirtoelimiä on tarjolla liian vähän. Lisäksi luovuttamishalukkuudessa on alueellisia eroja.

– Nykyään ei välttämättä tarvita elinluovutustestamenttia, jos ei ole tiedossa, että henkilö olisi vastustanut luovutusta. Silti tilanne on selkeämpi, jos tahdonilmaus on tehty elinaikana. Joka tapauksessa asiasta neuvotellaan omaisten kanssa.

Lähes aina luovuttaja on aivokuollut henkilö. Yksi elinluovuttaja voi parhaimmillaan auttaa useita ihmisiä, jos esimerkiksi sydän, maksa ja munuaiset ovat kunnossa. Viime vuonna suomalaisista luovuttajista 64 prosenttia luovutti enemmän kuin yhden elimen.

Halila vaatii, että luovuttamiseen tulee kannustaa ja tuoda esille tästä saatavat isot hyödyt.

– Lääkärikuntaa pitää jatkuvasti kouluttaa ottamaan asia esille. Keskeisessä roolissa ovat esimerkiksi neurologit, neurokirurgit sekä anestesia- ja tehohoitolääkärit.

Elinluovutuksesta innostuneista vain noin joka viides on saaneet sytykkeen ja asiaan liittyvää tietoa terveydenhuollon ammattilaisilta.

Järjestötiedottaja Raisa Tasanto Munuais- ja maksaliitosta pahoittelee, että tutkimuksenkin mukaan suomalaiset suhtautuvat myönteisesti elinluovutukseen, mutta eivät välttämättä kerro sitä.

– Läheisten kanssa ei keskustella aiheesta, eivätkä omaiset ole selvillä tahdosta.

Koko Suomessa siirtoelimen odottajia on noin 570. Määrä on samalla tasolla vuodesta toiseen.

Viime vuonna Suomessa tehtiin melkein 400 elinsiirtoa, kun luku esimerkiksi kymmenen vuotta aikaisemmin jäi noin 250:een.

Suomessa vain munuainen voidaan ottaa elävältä luovuttajalta, mutta häneltäkin vain lähimmille sukulaisille. Viime vuosina on keskusteltu, pitäisikö munuaisen luovuttamisen olla mahdollista myös lähipiirille, esimerkiksi ystävälle tai myös oman perheen ulkopuolisille sukulaisille.