Sähkölinjoilla riittää nyt lumipuita kaadettaviksi – Jyväskylässä sähköyhtiö vahvisti varallaoloa lumimyräkkää ajatellen

Luminen talvi on teettänyt töitä JE-Siirto Oy:lle, joka lähes päivittäin käy kaatamassa lumikuorman alla kohti sähkölinjoja taipuvia puita. Lumisten puiden takia on tänä talvena kirjattu jo kahdeksan sähkö­katkoa, kun niitä yleensä on koko vuoden aikana kaikkiaan noin 10–15.

– Kuluneella viikolla tehtiin erityisen paljon töitä ennakoivassa mielessä, kun viikonvaihteeksi lupailtiin lisää lunta. Muutenkin pyrimme ennakoimaan kiertämällä linjoja säännöllisesti, käyttöpäällikkö Sakari Kauppinen kertoo.

– Mutta vaikka kesälläkin linjoja raivataan, aina niitä puita vain talvisin on kaadettava. Puu voi kallistua pitkänkin matkan päästä linjan vierestä, verkkoinsinööri Heikki Tulomäki kertoo.

Sähkökatkojen keskimääräinen kesto JE:n asiakkailla on muutamia minuutteja, ja enimmillään ne kestävät korkeintaan kaksi tuntia.

Perjantaina kohteena oli muun muassa Halssilanrinne, jossa hiihtoladun vieressä kulkevan linjan päälle oli jo puita kallistunut tai uhkaavasti kallistumassa.

– Seitsemän puuta on jo tänään kaadettu, kertoivat JE-Siirrolle urakkatyötä tekevät Erkki ja Aila Leppämäki iltapäivällä tultuaan kohteeseen.

He kiertävät tarkistamassa linjoja ja osallistuvat puiden kaatamiseen. Myös JE-Siirron omat miehet kaatavat puita ulkopuolisten urakoitsijoiden lisäksi.

– Meillä on kaikkiaan toistakymmentä henkeä tehtävissä mukana. Varallaollo on jatkuvaa, ja sääennusteiden mukaan varallaoloa vahvistetaan kuten nyt tälle viikonlopulle tehtiin, Kauppinen sanoo.

Kohteisiin pääsee yleensä aika hyvin kävellen, mutta matkaa voi kertyä, ja päivä metsässä puunkaatoineen käy kuntoilusta. JE-Siirron alueella ilmajohtoja on suhteellisen vähän.

– Kaapelointiaste on jo 85 prosenttia, mikä on erittäin hyvä. Ilmassa kulkevia johtoja jää silti alueellemme vielä kymmeniä kilometrejä. Suomen sähköverkosta on noin 25 prosenttia kaapeloitu. Elenialla on kaapelointiaste 25–45 prosentin luokkaa, ja Elenia käyttääkin työssä muun muassa hakkuukoneita ja jopa helikoptereita, kun verkko on huomattavasti laajempi, Kauppinen kertoo.

JE-Siirron väkikään ei panisi pahakseen, vaikka töissä olisi käytettävissä moottorikelkka.

Leppämäen pariskunta tutkailee Halssilanrinteen sähkölinjan tilannetta. Kun sähköt on linjalta katkaistu, Leppämäet käyvät moottorisahoineen puiden kimppuun. Isommat puut vaativat enemmän toimia, osaa ohjataan tunkilla ja osaa valjailla.

Yhden puun yläoksat makaavat jo johtojen päällä. On odotettava, että linja maadoitetaan, ja sitten Erkki Leppämäki hakkaa puun runkoa niin, että enimmät lumet oksista pöllähtävät sankkana sateena maahan. Kun puun lumikuorma on keventynyt, puu sahataan poikki ja oksat liukuvat pinnoitetuilta sähköjohdoilta kevyesti alas.

JE-Siirron Marko Leppämäki varistaa vielä langoille jäänyttä oksaa yhdeksään metriin yltävän teleskooppiputken avulla.

Kaikkea työtä ja toimia valvotaan JE-Siirron valvomosta, ja työmaalla metsässä kaikki kuulevat viestit radiopuhelimen kautta.

– Verkkoon ei mennä tekemään mitään, ennen kuin valvomo tietää, kuka tekee, missä tekee, mitä tekee ja tekeekö turvallisesti. Se vahtii meidän turvallisuuttamme, Kauppinen sanoo.