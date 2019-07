Sähköpotkulaudat aiheuttaneet jopa aivovammoja Helsingissä – laudat poistetaan Turun katukuvasta Ruisrockin ajaksi

Helsingissä Töölön sairaalan tapaturmaosastolla vakavia sähköpotkulautavammoja hoidetaan neljästä viiteen viikossa, kertoo tukielinkirurgian vastaava ylilääkäri Mika Paavola Helsingin yliopistollisesta sairaalasta.

Paavola muistuttaa, että heidän tietoonsa tulee vain "jäävuoren huippu" sähköpotkulautaonnettomuuksista, sillä tukielinkirurgian hoidettaviksi päätyvät ainoastaan leikkaushoitoa tai kirurgin arviota vaativat vammat.

– Pienempiä vammoja kuten ruhjeita, haavoja ja katkenneita hampaita kuuluu hoidettavan paljon myös muissa Helsingin kaupungin päivystysvastaanotoissa sekä yksityisellä puolella. Myös sairaankuljettajat ovat kertoneet aika paljon kuskailleensa sekä sähköpotkulaudoilla törmäilleitä että niitä, joihin he ovat törmänneet.

Paavolan mukaan sähköpotkulautavamma syntyy usein siten, että laudan eturengas törmää johonkin, ja kuljettaja kaatuu eteenpäin kasvoilleen.

– Ihminen ottaa yleensä käsillä vastaan, jolloin vammat kohdistuvat käsiin, mutta myös kasvojen alueelle. On ollut kasvojen alueen murtumia ja muutama aivovammakin sekä hampaiden menetyksiä ja katkeamisia. Myös solisluita ja ranteita on murtunut, ja vammoja on tullut rintakehäänkin.

Turussakin vammoja viikoittain

Sähköpotkulautojen turvallisuus nousi taas esiin keskiviikkona, kun yhteiskäyttöisiä sähköpotkulautoja vuokraava Voi ilmoitti poistavansa sähköpotkulaudat käytöstä Ruisrockin ajaksi Turun kaupungin alueelta. Päätöstä perusteltiin turvallisuussyillä.

– Olemme havainneet, että suurten festivaalien yhteydessä sähköpotkulautojen käyttöön liittyvät lieveilmiöt yleistyvät. Näemmekin, että on vastuullista poistaa skuutit käytöstä Ruisrockin ajaksi, Voin Suomen markkinointipäällikkö Mathias Soini sanoo tiedotteessa.

Turussa on käytössä satoja Voin sähköpotkulautoja. Yritys on poistanut lautoja käytöstä muissakin kaupungeissa festivaalien aikana.

Myös Turun yliopistollisessa keskussairaalassa (Tyks) sähköpotkulautojen aiheuttamia vammoja on hoidettu viikoittain.

– Aivan kesän aluksi niitä ei ollut niin paljon, mutta nyt enemmän. Lähinnä alaraaja- ja vartalovammoja ne ovat olleet. Omassa tiedossani ei ole, että meillä olisi hoidettu päävammoja, kertoo Tyksin päivystyspalveluiden ylilääkäri Teemu Elomaa.

Poistopäätös "hieno ele"

Sähköpotkulautailun kypäräpakottomuus mietityttää ylilääkäri Elomaata.

– Kypärää ei ole pakolliseksi katsottu, enkä siihen ota kantaa, mutta kyllähän siinä päävammariski on aina olemassa.

Elomaan mielestä päätös poistaa sähköpotkulaudat katukuvasta Ruisrockin aikaan on "hieno ele".

– Jos ajatellaan turvallisuusnäkökulmasta, päätös on varmasti hyvä. Kesäfestariin liittyy kuitenkin usein alkoholi, ja täällä on myös paljon vieraspaikkakuntalaisia, jotka eivät tunne paikkoja.

Mika Paavola kannattaisi sähköpotkulautoihin kypäräpakkoa, sillä vauhti yltyy sähköpotkulautojen käytössä kovaksi.

– Kypärä ei suojaa kasvovammoilta, mutta se suojaa sitä kaikkein kalleinta eli aivoja. Se suojaa myös todennäköisesti myös kuolemaan johtavilta vammoilta.

Paavolan mukaan valtaosa sähköpotkulautavammoista aiheutuu viikonloppuisin, ja usein kuljettaja on humalassa. Siksi hän pitää Voin päätöstä järkevänä.

– Uskon myös, että ihmisille olisi turvallisempaa, jos olisi joku aika yöllä, jolloin sähköpotkulautoja ei voisi käyttää. Mutta muuten minusta on toki hyvä, että ihmiset liikkuvat ja ulkoilevat – ja vaikka sähköpotkulautailevat. Kun vain pitävät järjen kädessä.

Ruotsissa kuolonkolari sähköpotkulaudalla

Sähköpotkulautojen turvallisuuskysymykset ovat herättäneet huolta meillä ja maailmalla. Liikenneturvan kyselytutkimuksen mukaan iso osa suomalaisista on huolissaan lautojen turvallisuudesta. Yli kolme viidestä vastaajasta oli sitä mieltä, että uudet kulkutavat kuten sähköpotkulaudat vaikeuttavat liikenteen ennakointia.

Kesäkuussa 25-vuotias sähköpotkulautailija kuoli Pariisissa, kun pakettiauto törmäsi häneen. Ranskassa sähköpotkulautoihin liittyvät onnettomuudet ovat lisääntyneet, ja sähköpotkulaudoilla ajamiseen on ehdotettu erillistä lupaa.

Ruotsissa mies törmäsi toukokuussa sähköpotkulaudalla autoon ja kuoli. Tutkijat ovat olleet huolissaan siitä, että monet sähköpotkulaudat kulkevat kovempaa kuin niiden pitäisi. Lisäksi vain harva kuski käyttää kypärää.

Suomessa vuokrattavia sähköpotkulautoja on Helsingissä, Espoossa, Turussa ja Tampereella.