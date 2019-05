"Sähköpotkulauta olisi käyttökelpoinen kaupunkien lisäksi maaseudulla" – uusi sähköajokki on ilmastoystävällinen, mutta tunki luvatta jalkakäytäville

Sähköpotkulauta voisi hyvinkin olla käyttökelpoinen myös Suomen maaseudulla, arvioi Helsingin liikennepoliisin päällikkö, ylikomisario Jarkko Lehtinen. Hän kertoo, että sähköpotkulaudoista on saatu Suomessa ensikokemusta tänä keväänä, kun ne ovat saapuneet pääkaupunkiseudulle.

– Uskon, että sähköpotkulaudat yleistyvät. Ne voisivat olla esimerkiksi hyvä vaihtoehto työmatka-autoilulle kesäisin. Tämä pätee myös maaseudulla, jos seudulla vain on asfaltoidut tiet, Lehtinen linjaa.

Sähköpotkulaudan nimi hämää sikäli, että sillä ei potkutella. Matkustajan tarvitsee vain nousta kyytiin ja ohjata, ajokin sähkömoottori hoitaa matkanteon.

– Sähköllä ladattava potkulauta on ilmastoystävällinen ja ekologinen. Se on myös helppo kuljettaa, liikuttaa ja pysäköidä.

Liikennepoliisin luotsi lisäksi muistuttaa, että sähköpotkulaudan toimintasade voi olla yhdellä latauksella niinkin pitkä kuin 40 kilometriä.

Pikkumaistissa ajo sallittua

Uusi kevyt sähköajokki on esitellyt Lehtisen mukaan tänä keväänä myös varjopuolensa. Varsinkin sähköpotkulaudan vuokranneissa on niitä, jotka eivät tiedä tai välitä, missä laitteella saa ja missä ei saa ajaa.

– Valtaosa Suomeen tuoduista sähköpotkulaudoista on laitteita, joiden huippunopeus on korkeintaan 25 kilometriä tunnissa ja moottorissa on tehoa enintään yksi kilowatti. Näillä normaalitehoisilla potkulaudoilla ei saa ajaa jalkakäytävillä. Säännöt ovat samat kuin polkupyörillä.

Jos jalkakäytävää ei ole, sähköpotkulaudalla ajetaan polkupyörän tavoin tien oikeassa reunassa.

Jonkun voi yllättää tieto, että sähköpotkulaudalla saa ajaa myös pikkumaistissa.

– Pelkästään se, että ajaa tällä laitteella päihtyneenä, ei ole rangaistavaa. Jos kuitenkin lisäksi vaarantaa muuta liikennettä eli törttöilee, tulee kyseeseen niin kutsuttu tankojuoppous – kuten polkupyörälläkin, Lehtinen valistaa.

Tavallinen sähköpistoke riittää

Sähköauton ripeä lataaminen edellyttää erillistä latausasemaa, mutta sähköpotkulaudalle riittää tavallinen sähköpistoke.

– Yksi yö riittää laitteen akun lataamiseen. Jos on esimerkiksi käyttänyt sähköpotkulautaa illalla ja pistää sen tuon jälkeen lataukseen, lataus on aamulla täynnä, kertoo Liikenneturvan tutkimuspäällikkö Juha Valtonen.

Normaalitehoisessa sähköpotkulaudassa pitää olla äänimerkinantolaite sekä pimeässä tai hämärässä heijastin ja valaisin. Kuljettajan tulee käyttää pyöräilykypärää – paljaspäisiäkään ei tosin sakoteta.

Mikäli vauhti ei ole tärkeää, sähköpotkulaudoissa on saatavilla myös hitaampi versio. Sillä saa ajaa myös jalkakäytävillä.

– Jos potkulaudan huippunopeus on 15 kilometriä tunnissa tai vähemmän, se katsotaan jalankulkua avustavaksi tai korvaavaksi liikkumisvälineeksi. Kunhan ajaa kävelynopeudella, sillä saa mennä myös jalkakäytäville, täydentää johtava asiantuntija Reijo Jälkö Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista.