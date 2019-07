Sähköpotkulautafirma tähyää Jyväskylään: "Olen yllättynyt, jos täällä ei ole keväällä 2020 lautoja" – kulkupelit vaatisivat pelisääntöjen luomista

Sähköpotkulaudat ovat näkyneet tänä kesänä Suomen suurimpien kaupunkien kaduilla. Jyväskylään sähköpotkulautoja vuokraavat yritykset eivät ole olleet vielä yhteydessä.

Jos yritykset ovat kiinnostuneita, tulisi kaupungininsinööri Veli-Jussi Koskisen mukaan selvittää, millaiset pelisäännöt sähköpotkulaudoille luotaisiin sekä pyörittäisikö yritys toimintaa tai millaisen kopin kaupunki ottaisi asiasta.

– Rahaahan nämä vaativat aina tällaiset, että kyllä se sillä tavalla vaatii sen keskustelun ja sitten tietenkin myös strategiaa, että tuemmeko me tällaista kestävää liikkumista, Koskinen sanoo.

Yksi sähköpotkulautoja vuokraavista yrityksistä, suomalainen Hoop, pitää Jyväskylää yhtenä mahdollisista kaupungeista, jonne yritys voisi laajentua ensi keväänä.

– Olkoon Hoop tai joku muu, mutta olen yllättynyt, jos Jyväskylässä ei ole keväällä 2020 lautoja joltakin palveluntarjoajalta, sanoo Hoopin pohjoismaisen liiketoiminnan johtaja Ville Väätäinen.

Väätäisen mukaan myös paikallinen yrittäjä voisi pyörittää palvelua itse. Lautoja tulisi kaupunkiin todennäköisesti vähintään 200 kappaletta.

Lautojen aiheuttamien onnettomuuksien herättämien turvallisuuskysymysten ohella niiden parkkeeraus on herättänyt keskustelua.

Kännykkäsovelluksella käytettävän Hoopin laudan voi pysäköidä minne vain rajatulla toiminta-alueella, mutta laudan käytöstä saa alennuksen parkkeeraamalla yrityksen pysäköintialueille. Väätäinen uskoo, että kaupunkien rooli tulee korostumaan ensi kesää ajatellen.

– Näkisin, että pysäköintiin pitää saada nykyistä parempia ratkaisuja. Kaupungit voisivat vaikka päättää laitteiden pysäköintialueet ja jopa velvoittaa operaattorit mahdollistamaan pysäköinti kyseisiin alueisiin tai vähintään ohjaamaan pysäköintiä hinnoittelun avulla niihin. On tärkeää, että palvelu on asiakkaille turvallinen ja että kaupunkiympäristö on toimiva kaikille kaupunkilaisille.