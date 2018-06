Sähköratavaurio Jyväskylässä katkaisi junaliikenteen Jämsän ja Pieksämäen välillä – aiheuttaa jopa tuntien myöhästymisiä

Sähköratavaurio Jyväskylässä on katkaissut henkilöjunaliikenteen Jämsän ja Pieksämäen välillä. Tällä rataosuudella matkustajat kuljetetaan toistaiseksi linja-autoilla, ilmoittaa Rataliikennekeskus.

Alustavien tietojen mukaan sähköradan ajolangat putosivat alas kiskoille.

Jyväskylän matkakeskuksella kello viiden aikaan Helsingin-junaa odottellut Ville Häkkinen kuvasi tilannetta asemalla sekavaksi.

– Toistaiseksi tiedän vain, että kaikki junat tulevat myöhästymään ja on syytä varautua pitkäänkin viivästykseen. Täällä on noin kahden junallisen verran ihmisiä tällä hetkellä ja varmaan pian tulee lisää, Häkkinen kertoi.

Hänen mukaansa juna oli pysähtynyt kiskoille ja junan matkustajat olivat joutuneet kävelemään raiteen vartta pitkin asemalle.

– Aamuksi pitäisi ehtiä töihin Helsinkiin. Rupesin juuri järjestämään toista kyytiä itselleni, joten voi olla että hyppään pian autonrattiin, Häkkinen sanoi.

Monet Jyväskylästä lähtevät junavuorot on peruttu kokonaan.

Luvassa tuntien odottelua

VR:n viestintäjohtaja Tatu Tuomisen mukaan matkustajien on syytä varautua jopa tuntien odotteluun.

– Rataosuudella kulkee tänään 10 junaa, jotka kaikki ovat lähes loppuunmyytyjä eli matkustajia on noin 300-700 per juna. Korvaavia busseja on jo tilattu, mutta koska ihmisiä on niin paljon, myös busseja tarvitaan paljon. Osa niistä tulee jopa tuntien ajomatkan päästä, Tuominen kertoo.

Juhannuksen paluuliikenteessä on Rataliikennekeskuksen mukaan syytä varautua viivästymisiin myös muilla rataosuuksilla, kun ongelma heijastuu vaihtoyhteyksiin.

Rataviranomaisilla ei ollut vielä kello 16.45 arviota siitä, miten kauan Jyväskylän sähköratavaurion korjaaminen kestää.

VR ei tarjoa ruokaa tai juomaa

Tatu Tuomisen mukaan VR ei tarjoa asemalla odotteleville ihmisille korvaukseksi ilmaista ruokaa tai juomaa.

– Meillä ei ole resursseja järjestää sellaista, Tuominen kertoo.

– On poikkeuksellista, että on näin paljon ihmisiä samaan aikaan odottamassa. Toivottavasti rataosuus saadaan pian kuntoon.