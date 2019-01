Sähköt poikki yli 12  000 asiakkaalta – katkoksia yli 40 kunnassa, lähinnä Itä- ja Keski-Suomessa

Reilut 12 000 asiakasta oli ilman sähköä illalla hieman ennen puoli kuutta, ilmeni Energiateollisuuden sähkökatkokartasta. Katkoksia on yli 40 kunnassa. Niitä aiheuttivat runsas lumisade ja kova tuuli, joka on kaatanut puita sähkölinjoille. Eniten sähköttömiä talouksia on kartan mukaan Mikkelissä, Kangasniemellä ja Pieksämäellä.

Useat sähköyhtiöt ovat varoittaneet, että talvimyräkkä voi aiheuttaa jakeluhäiriöitä. Muun muassa Elenia varoittaa, että talvimyrsky aiheuttaa sähkökatkoja keskiviikon vastaisesta yöstä alkaen. Katkot voivat kestää tunteja, sillä sähköverkon vikojen korjaus on vaikeaa yön pimeydessä, myrskytuulessa ja lumisateessa. Elenian mukaan myrskyluokan puuskatuulia esiintyy laajalti sen koko verkkoalueella, erityisesti Pirkanmaalla ja Hämeessä.