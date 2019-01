Sähköt saatiin palautettua Keski-Suomeen, mutta ne saattavat katketa uudelleen

Sähköt on saatu Aapeli-myrskyn jälkeen palautettua lähes kaikkiin talouksiin Keski-Suomessa. Uusia sähkökatkoja kuitenkin saattaa vielä tulla, kun puut taipuvat raskaan lumikuorman alla, ja kaatuvat sähkölinjoille.

Esimerkiksi perjantaina aamulla Keski-Suomessa ei ollut lainkaan sähköttömiä talouksia, mutta puoli kymmeneltä sähköt katkesivat reilulta tuhannelta jämsäläiseltä.

Vielä puoli yhdeltätoista aamupäivällä Jämsässä oli Energiateollisuuden sähkökatkokartan mukaan 177 sähkötöntä taloutta Elenian verkossa. Määrä on vähenee koko ajan, kun sähköjä saadaan palautettua.

– Tämä on hyvin tyypillinen tilanne talvimyrskyissä, kun märkä ja kostea lumi ovat pakkautuneet puiden oksille ja sen jälkeen on tullut pakkanen, Elenian viestintäjohtaja Heini Kuusela-Opas kertoo.

Hänen mukaansa vikapaikkojen ja uhkaavien vikapaikkojen etisntöjä jatketaan helikopterilennoilla koko viikonlopun ajan.

Oksa sähkölinjoissa voi aiheuttaa sähköiskun

Myrskyn jälkeen sähkölinjoilla on kaatuneita puita ja tuulen mukana lentäneitä oksia. Niiden omatoiminen raivaaminen on ehdottomasti kielletty, sillä vaarana on tappava sähköisku.

– Hyvä nyrkkisääntö on, että mihinkään, mikä koskee sähkölinjoihin, ei saa tarttua. Teille ja pihoille kaatuneita irtopuita ja oksia voi raivata pois, jos ne eivät kosketa sähkölinjoja, energiateollisuus ohjeistaa.