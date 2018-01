Sähköt saatu palautettua tuhansille Kainuussa

Kainuussa tykkylumesta johtuvia sähkönjakeluhäiriöitä on saatu korjattua sunnuntain aikana. Puoli viiden maissa Loiste Sähköverkon alueella on ilman sähköä vajaat 1 400 asiakasta. Pahin tilanne on Kainuun pelastuslaitoksen mukaan Suomussalmella.

Vielä lauantai-iltana sähköttä oli Kainuussa useampi tuhat kotitaloutta.

Kainuun pelastuslaitos arvioi, että sähköttömien asiakkaiden lukumäärä saadaan painettua keskiyöhön mennessä alle tuhanteen.