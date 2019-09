Sähkötupakkaan liitetyt vakavat keuhkosairaudet yllättivät Yhdysvalloissa – asiantuntijan mukaan mahdollisia myös Suomessa

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL seuraa Yhdysvalloissa ilmenneitä tapauksia, joissa sähkötupakan epäillään liittyvän vakaviin keuhkosairauksiin. Yhdysvalloissa jo viisi ihmistä on viranomaisten mukaan kuollut sähkötupakan käyttöön liitettyihin keuhko-ongelmiin.

Asiantuntija Otto Ruokolainen THL:stä ei pidä mahdottomana, että vastaavanlaisia tapauksia voisi ilmetä Suomessakin. Osaltaan mahdollisuuteen vaikuttaa epävarmuus laitteen sisältämistä aineista ja niiden yhteisvaikutuksista.

– EU:n tupakointidirektiivissä on periaatteessa tiukat ehdot, että minkälaisia tuotteita saa markkinoilla olla, ja tuotteen tekijän vastuulla on ilmoittaa tietyt aineet tuotteessa. Sähkötupakassa voi kuitenkin olla kymmeniä eri aineita, ja yksikin aine voi tehdä jonkinlaisen yhdysvaikutuksen toisen aineen kanssa, Ruokolainen selventää.

Sähkötupakan sisältö voikin olla melkoinen Villi länsi, sillä käyttäjät voivat myös itse lisätä laitteeseen lähes minkälaisia nestemäisiä aineita tahansa. Yhdysvaltalaismediassa on esimerkiksi kerrottu, että iso osa sairastuneista sähkötupakoitsijoista olisi käyttänyt tetrahydrokannabinolia eli THC:ta sisältäviä aineita. THC esimerkiksi toimii huumaavana aineena kannabiksessa. Yhdysvaltain lääke- ja elintarvikevirasto FDA:n mukaan ei ole kuitenkaan selvää, minkä aineen käytöstä sairastumiset ja kuolemat johtuvat.

Suomessakaan vastaavien aineiden käyttö sähkötupakassa ei ole tavatonta.

– THL:n kyselyissä on havaittu, että myös Suomessa käytetään kannabisvälitteisiä aineita sähkösavukkeissa, Ruokolainen kertoo.

Muun muassa Washington Postin mukaan keuhko-ongelmia saaneet ovat tyypillisesti olleet nuoria miehiä. Kuolleet ovat olleet aikuisia, joista yhden kerrotaan olleen 65-vuotias.

Sairastuneilla on tyypillisesti ollut yskää, rintakipuja tai hengitysvaikeuksia ennen sairaalaan joutumista. Osa on joutunut jopa tehohoitoon. Lisäksi raportoituja oireita ovat olleet esimerkiksi pahoinvointi, oksentelu, ripuli ja kuume.

Pitkäaikaisvaikutukset kysymysmerkki

Sähkötupakka on ollut markkinoilla kymmenisen vuotta, ja terveysriskejä on Ruokolaisen mukaan tutkittu lähes yhtä kauan.

– Silloin nähtiin heti, että sähkötupakan negatiiviset terveysvaikutukset liittyvät keuhkojen toimintaan. Aluksihan puhuttiin, että sähkötupakoitsijoilla syöpäriski on pienempi kuin tupakoitsijoilla, koska sähkötupakassa ei tapahdu tupakan palamisreaktiota. Käsitykseni kuitenkin on, että nyt on siirrytty tutkimaan enemmänkin sydän- ja verisuonitautien riskiä syöpäriskin sijasta.

Yhdysvalloissa sähkötupakkaan liitetyt keuhkosairaudet ja kuolemat yllättivät Ruokolaisen, vaikka tiedossa oli, ettei sähkötupakka ole haitaton tuote.

– Siinä mielessä yllätti, koska savukkeissakin menee se pari–kolmekymmentä vuotta, että akuutteja terveyshaittoja alkaa näkyä. Nyt akuutteja haittoja ja kuolemia ilmeni näin pian.

Sähkötupakan pitkäaikaisvaikutukset ovat edelleen tuntemattomia.

– Yhdysvalloissa ilmenneiden tapausten myötä uskon, että nyt aletaan kiinnittää tutkimuksissa enemmän huomiota myös akuutteihin keuhkohaittoihin, Ruokolainen pohtii.

Säännöllisesti sähkötupakkaa käyttää pieni osa suomalaisista

Suomessa Ruokolaisen mukaan sähkötupakkaa käyttää säännöllisesti melko pieni osa eli noin kaksi prosenttia väestöstä. Nuorten keskuudessa sähkötupakan kokeileminen on sen sijaan melko yleistä. Sosiaali- ja terveysministeriön tämän vuoden terveystapatutkimuksesta ilmenee, että noin puolet 16–18-vuotiaista pojista ja noin kolmannes tytöistä on kokeillut sähkösavukkeita.

Ruokolainen kertoo, että sekä valtakunnallisten että kansainvälisten tutkimuksien mukaan sähkötupakkaa käyttävät erityisesti ne, jotka ovat jo entuudestaan polttaneet tupakkaa.

Sähkötupakka on ollut suosittua etenkin tupakoinnin lopettamista yrittäneiden keskuudessa. Taustalla on ajatus siitä, että sähkötupakka ei olisi niin haitallista kuin perinteinen tupakka. Terveyskirjasto Duodecimin artikkelissa kerrotaan, että tutkimuksissa sähkösavuketta käyttävät onnistuivat kuitenkin vieroittumaan harvemmin kuin ne, jotka eivät sitä käyttäneet.

Säännöllinen sähkötupakointi on Ruokolaisen mukaan pysynyt Suomessa maltillisena, eikä selviä merkkejä sähkötupakoinnin yleistymisestä ole. Suomessa nuorten innokkuutta kokeilla esimerkiksi sähkötupakkaa on pyritty vähentämään muun muassa kieltämällä sähkösavukkeisiin tarkoitetut makuaineet.

– Ne, jotka näitä makutuotteita haluavat, saavat niitä kyllä tilaamalla netistä. Mutta suuressa mittakaavassa kielto varmasti ehkäisee käyttöä, Ruokolainen sanoo.

Maailman terveysjärjestö WHO varoitti viime kuussa sähkötupakan vaaroista. WHO:n mukaan sähkötupakointi on kiistatta haitallista terveydelle ja tuotteita tulisi sen vuoksi säännellä.