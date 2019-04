Tukholmasta Turkuun matkanneella Baltic Princess -aluksella ilmeni laaja sähkövika keskiviikkona iltapäivällä. Laiva pystyi tästä huolimatta ajamaan Turkuun turvallisesti, mutta vauhtiaan hidastaneen laivan pysähdys Maarianhaminassa jäi tekemättä, kertoi Tallink Siljan viestintäjohtaja Marika Nöjd STT:lle.

Puolet aluksen sähköjärjestelmästä pimentänyt vika ilmeni kello 13 Suomen aikaa.

– Toinen laivan sähköpäätauluista on ollut pois käytöstä ja toinen on toiminut. Tämän vuoksi myös ilmastointi on ollut osittain pois käytöstä, joten aluksen sisätilat ovat lämmenneet, Nöjd lisäsi.

Lisäksi suurin osa laivan käymälöistä jäi sähkövian ilmettyä pois käytöstä. Iltaseitsemän jälkeen tilannetta oli Nöjdin mukaan saatu parannettua niin, että kaksi kolmasosaa käymälöistä toimi.

Iltapäivän aluksi laivalla ei myöskään pystytty tarjoilemaan lämmintä ruokaa.

– Laivan puolesta tarjottiin kaikille matkustajille kylmä buffet.

Illemmalla Baltic Princessin keittiöt pystyivät jälleen valmistamaan myös lämmintä ruokaa.

Myöhästyi yli kaksi tuntia

Baltic Princessilla saapui Suomeen keskiviikkona noin 600 matkustajaa. Aluksella on tilaa 2 500 matkaajalle.

Laiva oli Nöjdin mukaan saapumassa Turun satamaan noin kello 20.30. Aikataulustaan se myöhästyi runsaat pari tuntia.

– Turussa kaksi hinaajaa tilattiin varmistamaan aluksen pääsyä satamaan.

Aluksen olisi ollut määrä lähteä takaisin kohti Ruotsia heti keskiviikkoiltana. Tuo laivavuoro kuitenkin peruuntui.

– Peruuntuneella vuorolla Tukholmaan matkalla olleet pääsevät perille Galaxy-aluksella, joka lähtee Turusta torstaiaamuna, Nöjd kertoi.

Näin laajat laivan sähköviat ovat Tallink Siljan viestintäjohtajan mukaan harvinaisia.

Teknisen vian syy oli vielä keskiviikkoiltana auki.