Säynätsalolainen Aada, 10, harrastaa keppihevosia kokonaisvaltaisesti: 16 kepparin talli ja tunnin lenkkejä maastossa

Säynätsalolaisella keppihevostallilla asuu hilpeä joukko hummia. Yksi niistä on Danco, kiltti mutta hieman äkkipikainen hollanninpuoliverinen. Vähän aikaa sitten se potkaisi hermostuksissaan lajitoveriaan Mikkua. Onneksi tallin asukkaat ovat kuitenkin hyvissä käsissä, ja Mikku sai nopeasti siteen jalkaansa.

Tallin tammoista ja oreista huolehtii 10-vuotias Aada Poikonen. Monesti apuna häärii myös kaveri Jenny Saloranta. Kaksikko on pitänyt tallia keväästä saakka Aadan perheen talon takapihan kuistilla. Itse pihalla on puolestaan esterata, kesälaidun sekä aitaus.

– Tallin kokosimme kahdestaan Jennyn kanssa. Pappa teki puiset esteet, Aada kertoo.

Aada on harrastanut keppihevosia eli keppareita jo monen vuoden ajan. Takapihan tallilla temmeltää yhteensä 16 hevosta, joista jokaisella on tietysti oma nimi, rotu ja luonne. Ratsuista viisi on Aadan itse tekemiä. Kepparin voi koota vaikkapa villasukasta, vanusta ja kangaspaloista. Osalle kepparit ovatkin lähinnä käsityöharrastus. Aadan ja Jennyn tapauksessa kyse on kuitenkin paljon kokonaisvaltaisemmasta ajanvietteestä. Kaksikko on esimerkiksi järjestänyt pienimuotoisen leirin lähialueen harrastajille. Seuraava leiri on luvassa ensi viikolla.

– Leirien järjestäminen on aika yleistä. On esimerkiksi hoitoleirejä, kouluratsastusleirejä ja esteleirejä, Aada opastaa.

Aadan mielestä keppariharrastuksessa kaikkein kivointa on esteratsastus. Ja se näkyy. Tytöt juoksevat kuvausta varten kuistille pystytetyn esteradan läpi kerta toisensa jälkeen.

– Saanks mä näyttää ton vielä kerran? Aada kysyy kuvaajalta ja kiirehtii taas radan päähän.

Aadan äiti Sanna Poikonen on tyytyväinen siihen, että harrastus saa lapset liikkumaan.

– Välillä he vetävät keppareiden kanssa tunnin lenkkejä metsässä, hän kertoo.

Rankkojen rupeamien jälkeen hevoset vilvoittelevat mielellään läheisessä järvessä. Paitsi Pärske. Se ei nimittäin nimestään huolimatta pidä lainkaan uimisesta.

Pollet palautetaan pilttuuseen, mutta se ei tarkoita, että leikki loppuisi. Keppihevosia pitää myös ruokkia ja hoitaa päivittäin. Aada kaivaa esille vaikuttavan valikoiman rasioita ja purnukoita. Niissä on sisällä muun muassa hiekkaa ja pieniä muovipalikoita.

– Tässä on semmosta lesettä, tää on pellavaa, tässä on vihannekset ja tässä vitamiinirehu. Ja sit täs päällä lukee, paljon niitä annetaan hevosille yhellä kerralla, Aada selittää.

Tyttöjen tallilla kaikki on järjestetty viimeisen päälle tarkasti ja järjestelmällisesti. Päivän ohjelman voi tarvittaessa tarkistaa tallipäiväkirjasta. Hevosten huoltaminen sujuu Aadalta kuitenkin jo rutiinilla. Hänellä on kokemusta oikeistakin eläimistä, sillä hän on harrastanut kaksi vuotta ratsastusta.

Tallin reunoja koristavat pienet pokaalit ja ruusukkeet, joita hevoset ovat ansainneet Jennyn ja Aadan järjestämissä kilpailuissa. Ensi vuonna kaksikko aikoo viedä harrastuksensa vielä hieman suurempiin ympyröihin ja osallistua Suomen Keppihevosharrastajat ry:n järjestämiin SM-kisoihin. Lajin suomenmestaruuksia on ratkottu vuodesta 2013 lähtien.

Tytöt jäävät kaitsemaan ratsujaan, kun toimittajat tekevät lähtöä. Äiti vahvistaa, että kaksikko suorastaan elää keppareista – joskus jopa päänvaivaksi saakka. Talosta nimittäin katoaa usein pikkuesineitä.

– Ne löytyvät sitten rekvisiittana tallilta, äiti naurahtaa.