Säynätsalon demarivaikuttaja Tossavainen konsulttirahojen rikosepäilystä: "Kärpäsestä on tehty härkänen"

Poliisi tutkii, onko Jyväskylän kaupunginhallituksen ja -valtuuston varajäsen Pentti Tossavainen (sd.) syyllistynyt veropetokseen ja kavallukseen. Asiasta kerrottiin torstaina Ylen MOT-ohjelman verkkosivuilla.

Keskisuomalaiselle Tossavainen kiistää väärinkäytökset.

Vyyhti liittyy senioritalojen rakennuttamiseen Säynätsalossa. Tossavainen toimi lähivuosien talohankkeissa rakennuskonsulttina, joka sai työstään palkkiona satoja tuhansia euroja.

MOTin mukaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn tarkastus talohankkeisiin paljasti väärinkäytösepäilyjä valtion korkotukilainojen käytössä. ARAn havaintojen perusteella verottaja teki Tossavaisesta – Säynätsalon työväenyhdistyksen entisestä puheenjohtajasta – tutkintapyynnön poliisille. ARAn tarkastuksen mukaan demariyhdistyksen kautta olisi kierrätetty valtion lainarahoja yhdistyksen puheenjohtajalle.

MOTin mukaan Tossavainen olisi saanut eri reittien kautta konsulttipalkkioita yli 700 000 euroa. MOTin mukaan Sisä-Suomen poliisi tutkii tapausta epäiltynä törkeänä veropetoksena, epäiltynä törkeänä velallisen epärehellisyytenä, epäiltynä törkeänä petoksena tai kavalluksena.

Myös senioriasunnot omistava Kiinteistöosakeyhtiö Säynätsalon Iltatuulen hallitus on tehnyt poliisille tutkintapyynnön Tossavaisen konsulttipalkkioista. Tästäkin on esitutkinta käynnissä.

MOTin mukaan ARAn tarkastuksessa ilmeni, että Säynätsaloon senioriasuntoja rakennuttaneet Säynätsalon Työväenyhdistys ja Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys -konserni olisivat nostaneet yhtiöstä palkkioita, joita ARA ei hyväksy.

ARA vaatii MOTin mukaan Hoivapalveluyhdistys-konsernia korvaamaan senioritaloille eli Säynätsalon Iltatuuli -kiinteistöosakeyhtiölle 55 000 euroa liikaa maksettuja rahoja.

Työväenyhdistyksen pitäisi palauttaa senioritaloille 70 000 euroa palkkioita, jotka se on jo maksanut Tossavaiselle. ARA epäilee, että omistajayhdistysten ja valtion tukilainalla rahoitettujen talojen väliseen rahoitusjärjestelyyn on liittynyt riski mahdollisesta peitetystä osingonjaosta.

Tossavainen kiistää Keskisuomalaiselle, että olisi saanut senioritalojen rakentamisesta konsulttipalkkiota MOTin mainitsemat 700 000 euroa.

– Kärpäsestä on tehty härkänen. Oikea summa on noin 450 000 euroa, joka on kohtuulliset viisi prosenttia koko rakennushankkeen hinnasta ja täysin sopimustemme mukainen. En tarkalleen tiedä, mistä 700 000 euroa on saatu, mutta siihen on saatettu laskea erehdyksessä mukaan konsulttipalkkio esimerkiksi Juurikkasaaren työväentalon peruskorjauksesta, joka ei ollut ARAn rahoittama kohde, Tossavainen sanoi.

Kuvioon liittyy myös rahaliikenteen epäselvyysepäily Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys-konsernissa, jonka puheenjohtaja oli aiemmin Keski-Suomen SDP-piirin toiminnanjohtaja, Jyväskylän kaupunginvaltuutettu Jari Blom. Nykyään Blom on töissä Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys -konserniin kuuluvassa Jyvässeudun Hoivapalvelut -osakeyhtiössä.

MOTin mukaan Hoivapalveluyhdistys maksoi Säynätsalon Iltatuuli -kiinteistöosakeyhtiölle toisen senioritalon omarahoitusosuutta noin 200 000 euroa pääomalainana.

Säynätsalon Iltatuulen hallitus kuitenkin lainasi suunnilleen saman suuruisen summan takaisin hoivapalvelukonsernin muille yhtiöille. Näin ei olisi saanut tehdä, koska kyse on ARA-tuetusta rahasta.

Havaittujen epäselvyyksien vuoksi ARA tarkastaa myös Säynätsalon Iltatuulen pääomistajan eli Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys -konsernin toiminnan.

Kuvio syntyi siitä, ettei Hoivapalveluyhdistys-konsernilla ollut riittävää pääomaa toisen senioritalon rakentamiseen ja asia paikattiin ARAn sääntöjen vastaisesti pääomalainalla.

Blom myöntää moitittavaksi teoksi sen, että he toimivat rakennuttajakonsultin ohjeiden mukaisesti.

– Hänen tehtäviinsä kuului myös koko projektin rahoituksesta huolehtiminen, Blom sanoi Keskisuomalaiselle.

Blomin mukaan pääomalainaa on jo maksettu takaisin ja maksuohjelma on tehty.

– Rahaahan ei ole kadonnut mihinkään, vaan se on vaan kirjattu toisen järjestelmän kautta.