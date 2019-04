Säynätsaloon esitetään uutta päiväkotikoulua – Jyväskylässä tarvittaisiin päiväkotien rakentamiseen noin 40 miljoonaa euroa

Jos uusien päiväkotien ja päiväkotikoulujen rakentaminen etenisi niin kuin tuore, lasten määrään ja palvelujen kysyntään perustuva selvitys arvioi tarpeelliseksi, rahaa tarvittaisiin Jyväskylässä vuosina 2020–2024 arviolta noin 40,5 miljoonaa euroa.

Kaupungin omia päiväkotitiloja on 60 yksikössä, joista noin pariinkymmeneen kohdistuu seuraavan kymmenen vuoden aikana uusimis- tai peruskorjaustarpeita. Yksityisen palvelun yksikköjä on noin 30.

Päivähoidon eli varhaiskasvatuspalvelujen kysyntä on Jyväskylässä kasvanut muun muassa siksi, että lasten määrä on kasvanut ja subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajat on poistettu.

Päivähoidon tarpeen arvioiminen kovin kauas tuleviin vuosiin on vaikeaa, koska siihen vaikuttavat myös esimerkiksi talous- ja työllisyystilanteet. Palveluverkon tarpeet päivitetäänkin joka vuosi seuraavaksi viideksi vuodeksi.

– Tämän vuoden selvityksessä ei ole mitään mullistavaa verrattuna viime vuoteen, olemme lähinnä tarkistaneet ennusteita ja pohtineet, miten tuleviin tarpeisiin vastataan, palvelujohtaja Tarja Ahqvist sanoo.

Edelliseen selvitykseen verrattuna nyt esitetään kuitenkin uutena hankkeena Lehtisaareen tai Muuratsaloon tulevaa päiväkotikoulua mahdollisesti vuonna 2023.

– Tästä on ollut jo asukasiltakin Säynätsalossa. Päiväkotihanke liittyy Keljonkankaan yhtenäiskoulun rakentamiseen, Ahlqvist kertoo.

Investointiohjelmassa ovat jo mukana Kortepohjan, Puuppolan, Pohjanlammen ja keskustan päiväkodit tai päiväkotikoulut.

– Keskustan päiväkotihanke liittyy Mäki-Matin ja Tapiolan päiväkotien korvaamiseen uudella, vuorohoitoa tarjoavalla päiväkodilla. Tässä vaiheessa ei vielä ole edes paikkaa mietitty, Ahlqvist sanoo.

Jo ensi syksynä avataan rakenteilla olevat Savulahden ja Kangasvuoren päiväkotikoulut sekä Palokunnanmäen viipalerakennus.

– Palokunnanmäelle tuotiin lisätilaa Korpilahdelta.

Selvityksiä uusista mahdollisista päiväkodeista tehdään myöhemmin määriteltävillä alueilla kuten Halssila, Lohikoski, Palokka ja Vaajakoski. Näillä alueilla päiväkotikiinteistöjä on korvattava 6–10 vuoden sisällä.

Varhaiskasvatuspalveluihin osallistuvien lasten määrä on noussut Jyväskylässä vuodesta 2014 noin 600 lapsella. Nyt varhaiskasvatuspalveluja käyttää 76,7 prosenttia 0–6-vuotiaista lapsista, jos kerhossa kävijöitä ei lasketa mukaan, 72,3 prosenttia.

Varhaiskasvatuspalveluiden piirissä oli maaliskuussa 7 690 lasta, missä ovat mukana myös kerhoja käyvät lapset.

Reilu viidennes päivähoitopalveluja käyttävistä lapsista on yksityisen varhaiskasvatuksen piirissä, osuus vaihtelee eri alueiden välillä.

Talousarviossa arvioitiin, että subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajoitusten poistamisen takia palvelujen piiriin kuuluvien lasten määrä kasvaisi 350 lapsella. Tämä tarkoittaisi noin 175 lisähoitopaikan tarvetta syksystä 2019 alkaen, mikä nyt näyttääkin toteutuvan.

Yksityisellä puolella palveluntarve kasvaa noin 90:llä lapsella eli noin 45 lisähoitopaikalla.

Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus on kasvattanut päiväkodeissa olevien ja vähentänyt kerhoissa olevien lasten määrää vuodesta 2014.