Säynätsalossa etsitään kadonnutta – Oletko nähnyt 72-vuotiasta miestä, joka liikkuu sukkasillaan musta poolopaita yllään?

Säynätsalossa ja sen lähiympäristössä on meneillään etsintäoperaatio. Kenttäjohtaja Riku Mykkänen Sisä-Suomen poliisista kertoi iltapäivällä kello 14:n jälkeen, että etsittävänä on 72-vuotias mies, joka on kadonnut "hetki sitten". Yllään hänellä on musta poolopaita ja hän liikkuu tiettävästi sukkasillaan. Mies on noin 160 senttimetriä pitkä.

Mies on nähty viimeksi Säynätsalon keskustassa. Myös Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa) osallistuu parhaillaan etsintöihin.

Kaikki havainnot miehestä pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon 112.