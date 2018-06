SAK pidättäytyi toistaiseksi järjestötoimista – vaatii maan hallitusta vetämään pois kaksi lakihanketta

Palkansaajajärjestö SAK vaatii hallitusta vetämään pois kaksi kehysriihessä alkuun pantua lakihanketta, jotka koskevat irtisanomisten helpottamista pienissä yrityksissä sekä alle 30-vuotiaiden määräaikaisuuksien perusteiden poistoa.

SAK:n aamulla kokoontunut hallitus ei vielä päättänyt mahdollisista työtaistelutoimista, mutta niihin varaudutaan, ellei hallitus peräänny.

– Jos nämä etenevät eduskuntaan lausuntokierroksen jälkeen, niin me olemme valmiit työpaikkakohtaisiin järjestöllisiin toimiin, sanoo puheenjohtaja Jarkko Eloranta.

Hän ei tarkentanut, millaisista työpaikkakohtaisista toimista voisi olla kyse.

– Ehkä se myös kertoo siitä, että tällaiset toritapahtumat on nyt niin sanotusti nähty ja työpaikkakohtainen toiminta on se, johon tässä valmistaudutaan.

Seuraavan kerran SAK:n hallitus pohtii mahdollisia toimia kokouksessaan 13. elokuuta, sen jälkeen ne ovat esillä liittojen hallinnoissa.

Aktiivimalli kakkosta ei kuitata

Hallitus julkisti tänään yksityiskohtia niin sanotusta aktiivimalli kakkosesta. Eloranta kommentoi, että SAK on tyytyväinen siihen, että hallitus on kuullut heitä ja että karenssijärjestelmän pehmentäminen on selvästi saanut vastakaikua hallitukselta.

Elorannan mukaan on silti selvää, ettei SAK kuittaa myöskään tätä hanketta, sillä hänen mukaansa aktiivimalli ykkösen ja kakkosen perusongelmat ovat ennallaan.

– Syntyy tämmöinen kaksoisleikkuri, että vaikka kakkosen velvoitteet täyttäisi ja hakisi aktiivisesti töitä kerran viikossa, eikä kuitenkaan onnistuisi työtä saamaan, siitä huolimatta 4,65 prosentin leikkaus on tulossa aktiivimalli ykkösen osalta, Eloranta kuvaa.

