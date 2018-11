SAK:n Eloranta: Kolmikanta sai työnsä valmiiksi irtisanomislain perusteluista – Suomen Yrittäjät pitää lopputulosta varsin hyvänä

Kolmikanta on saanut työnsä päätökseen niin sanotun irtisanomislain perusteluista, kertoo SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta. Elorannan mukaan kokonaisuus lähinnä selkeyttää nykyistä toimintamallia ja oikeuskäytäntöä.

– Lakipykälä ja perustelut ovat nyt samanpariset eikä siinä pyritä siihen, että perusteluilla ohjattaisiin johonkin meidän mielestä vielä huonompaan lopputulokseen. Tässä mielessä olemme tyytyväisiä kolmikannan työskentelyyn, Eloranta sanoi STT:lle.

Elorannan mukaan SAK ei kuitenkaan edelleenkään pidä tarpeellisena hallituksen alkuperäistä ideaa henkilöperusteisen irtisanomissuojan helpottamisesta, eikä näe sitä työllistämiskeinona.

SAK:n hallitus käsitteli kompromissiesitystä tänään. Järjestön jäsenliitot käsittelevät esityksen omissa hallinnoissaan ja tekevät päätökset järjestöllisistä toimista.

– Nyt ollaan prosessin tässä vaiheessa ja monet asiat ovat kulkeneet hyvään suuntaan. Liitot sitten arvioivat, kuinka hyvässä suunnassa ne lopunperin ovat.

Elorannan mukaan SAK:n hallitus ei ottanut tänään kantaa järjestöllisiin toimiin sen enempää niiden lopettamisen kuin jatkamisenkaan puolesta.

Työmarkkinajärjestöt edellyttävät, että esitys annetaan eduskunnalle kolmikannassa sovitussa muodossa.

Maininta henkilöstömäärästä poistunut

Työ- ja elinkeinoministeriön sekä työmarkkinajärjestöjen edustajat ovat käyneet yhdessä läpi hallituksen työsopimuslakiin kaavailemia muutoksia ja lain perusteluja sen jälkeen, kun hallitus antoi kompromissiesityksen kiistan ratkaisemiseksi.

Aluksi hallitus halusi heikentää irtisanomissuojaa alle 20 hengen työpaikoilla, mutta laski myöhemmin rajaa kymmeneen henkeen ja poisti lopulta kokonaan maininnan henkilöstömäärästä.

"Muutos nykytilaan"

Suomen Yrittäjien mukaan kolmikannassa on keskusteltu erityisesti siitä, millä tavoin työnantajan henkilöstömäärän tulisi vaikuttaa irtisanomisperustetta koskevassa kokonaisharkinnassa, ja millä tavoin näiden seikkojen tulisi ilmetä esityksen perusteluissa. Yrittäjien mielestä esitys on varsin hyvä ja se on syytä saada pikaisesti eduskuntaan.

– Pykäläehdotuksen ja sen perusteluiden tavoitteena on madaltaa pienten työnantajien työllistämiskynnystä. Esitetty muutos ja erityisesti sen perustelut tukevat tavoitetta. Kyseessä on muutos nykytilaan, sanoo Yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkula tiedotteessa.

Makkulan mukaan esitys huomioi sen, että usein pieni työyhteisö on suurta herkempi häiriötilanteille, ja työntekijän rikkeen tai laiminlyönnin seuraukset voivat heijastua koko työyhteisöön.

– Tämän vuoksi pienen yrityksen erityisolosuhteiden huomioon ottaminen irtisanomisperusteiden kokonaisharkinnassa on olennaisen tärkeää.